La Mari de Chambao celebra 20 anys de carrera musical jugant amb la música com el primer dia i aprenent, perquè sorprendre el seu públic segueix sent el més important d’aquest ja llarg viatge. El 27 de desembre actuarà al Palau de la Música de Barcelona per tancar la 'Gira XX aniversario', dins del marc del Festival Mil·leni.