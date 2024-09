La Mari de Chambao publica su libro 'En la cresta del ahora'

María del Mar Rodríguez Carnero, conocida como La Mari de Chambao, nos vuelve a tocar el corazón contándonos en esta ocasión en forma de libro y no de canción, sus vivencias más personales pero con un objetivo muy claro: ayudar a la gente. En la cresta del ahora, nombre de su último disco y también de su nuevo tomo, es la segunda parte de su primer libro en el que narraba su experiencia con el cáncer. ¿Qué podemos encontrar en esta continuidad? Nos lo dice en Las mañanas de RNE - Mamen Asencio.

Un libro con experiencias mundanas En el libro En la cresta del ahora, su autora narra como si fuera "una especie de hoja de ruta" los tres momentos más difíciles de su vida. Son situaciones por las que hemos pasado todo el mundo alguna vez, confiesa, de manera que se convierte en una lectura espejo donde "yo no importo", afirma La Mari. La cantante solo quiere que sirvan como puertas a todas las herramientas que existen para afrontar estas situaciones y que propone a lo largo de sus páginas, que no son pocas: "esto es lo interesante del libro". Eso sí, quiere dejar claro que, a pesar de que a ella le hayan servido, no significa que esté en lo cierto, ni que tengas que utilizar todas las herramientas. "Lo que invito a través de estas tres experiencias que cuento es a que te actives a tenderte un abrazo, a de alguna manera decirte <<Oye, mira, a mí esto me sirvió y no sé si a ti te servirá>>", confiesa la artista.

¿Qué herramientas encontrarás? Un tercio del libro está destinado a hablar de herramientas. "Hasta te doy una metodología: La Mari", señala la cantante, "cada sigla del nombre, la L, la A, la M... son varios tipos de herramientas de programación neurolingüística y de inteligencia emocional". Son formaciones que La Mari ha hecho a lo largo de estos años y que le han ayudado a su propia comprensión, a tener compasión consigo misma y a aprender a vivir el presente. "Realmente no te voy a enseñar nada que tú no sepas, no conozcas o no hayas experimentado en tu vida, pero me apetecía", confiesa la escritora. "Una de ellas parece un tópico porque hoy día tiene como mucho escepticismo la palabra: es la meditación. Los paseos por la naturaleza ayudan a estar en soledad y tener alguna que otra contigo, saber que estás comprando y no qué te venden como hábito diario que te pueda limitar o potenciar en diseñar tu vida, saber cómo quieres vivir tu vida y no querer vivir la del vecino..." son algunas de las herramientas que La Mari incluye en su libro. Pero claro, una cosa es que las leas y otra que las ejecutes, apunta la artista. Únicas Sentirse Bien con Patricia Montero: Iniciarse en meditación Ver ahora