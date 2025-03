José Manuel Zapata, la voz de un tenor contra la gordofobia: "Siempre he tenido el humor por delante"

Pesaba 150 kg y una decisión le cambió la vida. José Manuel Zapata (Granada, 1973) es tenor y ha pisado los principales teatros de ópera del mundo, desde el Teatro Real al Metropolitan de Nueva York, pasando por el Theater an der Wien de Viena, entre muchos otros. En 2016, y con motivo de la obesidad que padecía, decidió someterse a un bypass gástrico, una cirugía bariátrica tras la cual inició una vida nueva.

Habitual colaborador en el programa No es un día cualquiera con Pepa Fernández, en esta ocasión el tenor visita a Lourdes Maldonado para hablar en Las tardes de RNE sobre gordofobia en el mismo día que se conmemora la lucha contra este fenómeno. Según el informe ALADINO, España es el sexto país de la UE con más exceso de peso y el séptimo en obesidad.

15.30 min Las tardes de RNE - José Manuel Zapata, tenor contra la gordofobia

El sincero testimonio del tenor le lleva a comparar la relación de las personas obesas con la comida como la de los adictos con la droga: "Para nosotros la comida es una droga, te agarras a ella como una salvación muchas veces para tu estado de ánimo". Además, no esconde la barrera que le ha supuesto la pérdida de peso a la hora de mantener la voz, su principal instrumento. "La voz no está igual, es verdad que físicamente te encuentras mejor porque descansas más, pero al final hay una serie de musculatura que está acostumbrada a esa grasa que tú llevas dentro", explica.

"Lo hice por una cuestión puramente de salud. Yo veía crecer a mi niña, cada vez tenía más problemas a la hora de dormir, tenía apneas del sueño, me agotaba al subir cuatro escalones", dice Zapata en relación a la decisión que tomó de someterse a la cirugía, tras la cual también acudió a terapia psicológica. Ante esa situación, el cantante de ópera señala que la estética ya le daba igual y que se trataba de atender a su salud.

Tras la intervención, Zapata llegó a perder 60 kg, pasando de los 150 que llegó a pesar a los 90 que le marca la báscula actualmente. Una cirugía importante pero muy avanzada, según cuenta el protagonista, que destaca la rapidez del proceso y anima a las personas obesas a perderle el miedo. "La operación bariátrica hoy en día es una cosa que está muy testada y que funciona fenomenal, no tiene nada que ver con la de antes. Yo tengo seis incisiones en el vientre y no tuve postoperatorio, me mandaron a casa al día siguiente y no he tenido ninguna contraindicación", narra. "Perdamos el miedo. Lo importante es tomar la decisión", añade.