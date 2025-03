Abor & Tynna representará a Alemania en Eurovisión 2025 con "Baller"

Alemania ya tiene representante para Eurovisión 2025. Los hermanos Abor & Tynna llevarán los colores del país a la Gran Final en Basilea el 17 de mayo con su canción "Baller". El dúo fue seleccionado entre 9 artistas para avanzar a la superfinal de la preselección tras una ronda preliminar. Allí, el público les otorgó el 34,9% de los votos, asegurándoles el billete a Suiza. De este modo, Abor & Tynna se convierten en los primeros ganadores del Chefsache 2025, la nueva preselección alemana para Eurovisión, ideada por Stefan Raab, representante del país en el año 2000 y presentador del festival en Düsseldorf 2011.

Abor & Tynna toman el relevo de Isaak, quien representó a Alemania en Malmö 2024 con "Always On The Run". El joven logró un satisfactorio 12º puesto con 117 puntos, el mejor resultado del país desde Lisboa 2018, cuando finalizaron cuartos. ¿Conseguirán los hermanos igualar o superar esa marca? Su primera toma de contacto con el escenario del St. Jakobshalle será el jueves 15 de mayo. Sin embargo, como miembros del Big Five, ya tienen su plaza asegurada en la Gran Final.

Alemania celebra el Chefsache ESC 2025 Alemania ha celebrado este año la primera edición de la renovada preselección Chefsache ESC 2025 – Wer Singt Für Deutschland? (¿Quién Cantará Por Alemania?). Un total de 24 artistas compitieron en dos eliminatorias y una semifinal, de las que salieron los 9 finalistas que llegaron a la gran final. La popular presentadora y portavoz alemana en las últimas ediciones, Barbara Schöneberger, fue la encargada de conducir la gala. En la final, un jurado de 5 miembros, entre ellos Conchita Wurst, ganadora de Eurovisión 2014 con "Rise Like A Phoenix", eligió a los 5 aspirantes que pasaron a la superfinal. La decisión final quedó en manos del público, que otorgó la victoria a Abor & Tynna con un 35% de los votos y más de 230.000 apoyos. Muy cerca quedó LYZA con "Lovers On Mars", que recibió el 31,06% y 206.000 votos. El top 5 lo completaron Moss Kena (22,57%), LEONORA (6,95%) y The Great Leslie (4,51%).

Sobre Abor & Tynna, los representantes alemanes en Basilea 2025 Attila y Tünde Bornemisza son los nombres detrás de Abor & Tynna, un dúo de hermanos originario de Viena con profundas raíces musicales. Crecieron en una familia dedicada a la música, con un padre violonchelista en la Orquesta Filarmónica de Viena, cuya influencia los llevó a aprender instrumentos clásicos desde pequeños. Su viaje musical comenzó en 2016, cuando escribieron sus primeras canciones juntos. Desde entonces, han pasado de tocar en reuniones familiares a ofrecer conciertos en Viena, Berlín y Hannover. En el escenario, Tünde es la vocalista principal, mientras que Attila, con su violonchelo, aporta ese vínculo con la música clásica que los ha acompañado desde la infancia. Sin embargo, su estilo va más allá de lo tradicional: han sabido fusionar su formación clásica con sonidos electrónicos, logrando un equilibrio único entre lo clásico y lo contemporáneo. EBU / UER En 2024, Abor & Tynna fueron teloneros en la gira de Nina Chuba, una de las artistas más destacadas de la escena alemana. "Llevamos haciendo música juntos desde que éramos pequeños. Abor tocaba el violonchelo y yo la flauta. Hoy él está en la mesa de mezclas y yo en el micrófono. Hemos vivido un viaje lleno de aventuras… y aún nos queda otro aún más grande por delante", compartieron tras ganar el certamen. Aunque son austriacos, Abor & Tynna decidieron competir en Alemania por recomendación de su discográfica, cuya sede está en el país. Además, destacaron que Austria no cuenta con una final nacional abierta para Eurovisión.

Alemania en Eurovisión El país germánico es uno de los países fundadores del Festival de la Canción de Eurovisión y el único en estar presente en todas y cada una de sus ediciones, excepto en 1996, cuando su entrada no logró clasificarse en una ronda de preselección. Pertenece al denominado Big Five con pase directo a la gran final. Alemania en el Festival de la Canción de Eurovisión Equipo Eurovisión (Daniel Borrego Y Patri Campos) En todos estos años ha protagonizado grandes victorias, como las de Nicole con "Ein Bißchen Frieden" en 1982 y Lena con "Satellite" en 2010. De hecho, la década más exitosa de Alemania fue la de los años 80, cuando el país logró colarse seis veces en el Top 5. Pero, Alemania tiene otra faceta en Eurovisión: ha ocupado el último puesto hasta en nueve ocasiones, cuatro de ellas en los últimos diez años. La más reciente fue en Liverpool 2023 con Lord of the Lost y su canción "Blood & Glitter", seguida de la de 2022 con Malik Harris y su tema "Rockstars". 02.03 min Alemania - Eurovisión 2024: ISAAK con "Always On The Run" Aunque, el año pasado, en la cita de Malmö 2024, el país resurgió de la mano de Isaak y de su "Always On The Run". El abanderado germánico finalizó dentro del Top 15. Su propuesta logró un duodécimo puesto al recibir un total de 117 puntos: siendo 99 del jurado de profesionales y 18 del televoto.