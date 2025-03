50 anys del tema 'Qualsevol nit pot sortir el sol', de Jaume Sisa

Fa just 50 anys, el músic barceloní Jaume Sisa va trencar amb el pop convencional quan va crear la cançó ‘Qualsevol nit pot sortir el sol’. Una vegada la va compondre, no s'esperava l’èxit que aconseguiria. La va escriure d'una revolada, per incloure-la a l'àlbum homònim que va publicar el 3 de maig del 1975, i ja en fa mig segle! El programa ‘Simfonola’ dedica tot un capítol a aquesta cançó i n'explica algunes curiositats. L'episodi mostra l’actuació del cantautor de l’any 1978 a l’edifici del Molino. A dalt de l’escenari l’acompanyaven els seus músics Manel Joseph i Dolors Palau, en plena Transició política d'Espanya.

El llegat de la cançó Amb el pas dels anys, ‘Qualsevol nit pot sortir el sol’ ha estat interpretada en múltiples ocasions en concerts multitudinaris i actes institucionals, i fins i tot s’ha utilitzat en bandes sonores de pel·lícules i sèries de televisió. A més de les adaptacions d’artistes com Albert Pla o Los Manolos, el 2023, el productor i músic Alizzz i Rita Payés la van versionar donant-li un toc contemporani. Per tant, s'ha demostrat que el missatge de la cançó continua ben vigent. A més, és el títol més reproduït de l'artista a les plataformes digitals.

El significat Sisa reuneix en aquest tema tot un univers de personatges de ficció de l'època. En menciona 50 com, per exemple, la Ventafocs, el Patufet, en Pulgarcito, el Pare Noel o la Marieta de l’ull viu. A la tornada, el barceloní canta: "Oh, benvinguts, passeu passeu” i “a casa meva és casa vostra si és que hi ha cases d'algú", perquè convida totes aquestes criatures fantàstiques a la festa. Amb el temps, aquest cant a la vida s’ha reinterpretat com una al·legoria anarquista i anticapitalista. I també, pel seu significat, s’ha convertit en un himne de la cultura popular catalana. Jaume Sisa actuant acompanyat dels seus músics