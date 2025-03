'Que tinguem sort': el veritable significat de la cançó de Lluis Llach

Poques cançons del segle passat han transcendit tant com ‘Que tinguem sort’ de Lluís Llach. Publicada l’any 1974 dins de l’àlbum I si canto trist... aquest tema que aparentment parla d’amor i esperança, amaga, en realitat, un rerefons polític.

La il·lusió pel canvi

El programa ‘Simfonola’ mostra l'actuació en directe de 'Que tinguem sort' que Lluís Llach va fer al Teatre Grec a ‘A su aire’ l'any 1974. Aquest recital no es va poder emetre fins al març del 2007 perquè l'artista es va adreçar al públic en català, quan el règim franquista ho prohibia.

La idea de la cançó va sorgir quan Llach es trobava encara a la universitat. Amb els seus companys d’econòmiques va sorgir el tema de la il·lusió pel canvi que es començava a intuir: la fi de la dictadura. Per poder escapar la censura, va compondre-la com si parlés d’una relació sentimental.

Els versos de ‘Que tinguem sort’ parlen sobre el futur i l’esperança i es poden interpretar de manera individual o col·lectiva. L’inici del tema, “Si em dius adeu, vull que el dia sigui net i clar”, és una metàfora del desig de renovació. També parla de camí compartit i de la importància de caminar junts, una idea que s’utilitzava molt en el context polític de l’època.

Amb el pas del temps, el tema ha superat les barreres generacionals i s’ha consolidat com la cançó més escoltada de Llach a totes les plataformes digitals. Una melodia que l’han interpretat artistes com Manu Guix o l’exconcursant d’’Operación Triunfo’, Samantha, que la va escollir com a carta de presentació per la gala 0.