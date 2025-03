Víctor Amat, psicòleg: "Algunes persones obtenen plaer fent les coses a l’últim moment"

La tendència a ajornar tasques és un hàbit que forma part del dia a dia de moltes persones. Tot i això, per a alguns, aquest comportament pot arribar a ser una font de malestar i bloqueig constant. Posposar feines importants o activitats que ens poden aportar beneficis genera frustració, afecta la nostra productivitat i, sovint, empitjora l’estrès.

Malgrat això, segons explica el psicòleg Víctor Amat a 'Mapes Mentals', procrastinar no és necessàriament negatiu. En la conversa amb la presentadora del programa, Ana Boadas, l'expert convida a comprendre què hi ha darrere d'aquest comportament que sovint no és més que una lluita interna: “Si no tens una discussió amb tu mateix, no procrastines.”

El perfeccionisme Aquesta lluita entre fer o no fer una tasca es deu al fet que acostumem a deixar les feines per a més endavant, en gran part, perquè algunes ens provoquen por o ansietat. Per exemple, les persones perfeccionistes temen fer-ho malament o no complir amb les seves pròpies expectatives o les dels altres, fet que les paralitza. Altres vegades, ajornem les nostres obligacions perquè aquella activitat concreta ens suposa un gran repte i ens intimida. Fins i tot, és possible que la procrastinació sorgeixi d’un conflicte intern: una lluita entre dues parts internes que desitgen coses diferents. Amat ho explica amb un exemple clar, el de les dietes: “Quan en fem, una part de nosaltres vol menjar saludable, perquè és bo pel cos. Però també n’hi ha una altra que vol marranades, perquè ens fa feliços.” “Afrontar-ho i fracassar és millor que no fer-ho “ Per superar aquesta dinàmica, l’expert proposa passar a l’acció, tot i el risc d’equivocar-se: “Afrontar-ho i fracassar és millor que no fer-ho”. Segons Víctor Amat, es tracta d’aprendre a avançar sense por, encara que les coses no surtin perfectes. “Fer les coses malament, però fer-les” és una filosofia que ajuda a trencar el bloqueig i començar a generar progressos reals.