3 llocs per visitar de l'altiplà de Bolívia: d'est a oest

Bolívia és al cor d’Amèrica del Sud i té una geografia diversa. Aquest país es caracteritza per una gran riquesa cultural amb tradicions que es remunten des de l’època precolombina. ‘Turisme rural al món’ mostra una ruta d’est a oest per l'altiplà, la zona boliviana dels Andes, un dels territoris més elevats del planeta. El viatge comença a la gran ciutat de La Paz i acaba al famós llac Titicaca.

La Paz

La Paz és la capital administrativa de Bolívia i està situada a 3.600 metres sobre el nivell del mar. És un reflex de totes les civilitzacions que han passat per ella. Com es troba en mig de muntanyes, la forma més habitual per desplaçar-se és en telefèric. Hi ha 11 línies! Aquest sistema de transport públic és ideal per contemplar la vida de la població des de dalt.

Un dels llocs més visitats de la ciutat és la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de La Paz. Data de l’any 1835 i és d'estil neoclàssic amb elements barrocs. Just al seu costat, és el Palau del Govern, també conegut com a Palacio Quemado, nom que va rebre després de patir un incendi el 1875. De la mateixa manera és essencial passar pel mercat de les Bruixes, on venen productes celebrar rituals andins.