Badajoz, la província al sud-oest d’Extremadura, és on ens porta el programa ‘Turisme rural al món’: recorre alguns dels territoris històrics: castells, pobles i ciutats que conserven l’essència del passat. Et presentem els cinc imprescindibles de la província que no et pots perdre a la teva ruta.

1. Badajoz, històrica La ciutat més poblada d’Extremadura és Badajoz. La van fundar els moriscos al segle IX, i està prop de la frontera amb Portugal. Té la ciutadella més gran d’Europa, amb un perímetre de vuit hectàrees i més de 1.300 metres de muralla. A la part sud de la ciutat s'aixeca la torre d’Espantaperros, construïda al segle XII durant l'època almohade, a la plaça Alta, un lloc històricament vinculat amb l'escena flamenca de Badajoz. En aquest entorn, va destacar la figura del cantaor Porrina de Badajoz, un referent indiscutible del flamenc. Part de la muralla que envolta la ciutat de Badajoz

2. Jerez de los Caballeros: quatre torres molt conegudes El municipi de Jerez de los Caballeros està dominat per les seves famoses quatre torres: Santa María de la Encarnación, Santa Catalina, Sant Miguel Arcángel i San Bartolomé. Santa María de la Encarnación es remunta a l'època visigoda i és la més antiga, i el temple de Santa Catalina va ser aixecat sobre un antic temple medieval. La torre de Sant Miquel es va construir quan van arribar els Cavallers de Santiago, a finals del segle XIV. Pel que fa a l’origen de la de San Bartolomé, es remunta a l'època de la Reconquesta. Els templers van tenir una gran influència a Jerez. Al segle XIII, aquesta orde va aixecar muralles i una fortalesa sobre l'antiga ciutadella musulmana. Des del pati central es pot accedir a la torre de l'homenatge, situada al nord-est. Entre aquestes muralles van viure els últims templers d'Europa. Panoràmica del poble Jerez de los Caballeros, des d'on sobresurten les seves conegudes quatre torres

3. Els carrerons de Fregenal de la Sierra Fregenal de la Sierra és un poble ple de carrerons que neixen al seu centre històric, on abunden els palaus i les cases pairals. Destaca el castell dels Templers, construït al voltant del segle XIII. Dins de la fortalesa hi ha la plaça d'Abastos i la plaça de toros. En aquests carrers plens d’història van néixer diversos personatges il·lustres, com l’humanista Arias Montano, el polític Bravo Murillo i el pintor Eugenio Hermoso. Als afores del nucli antic es troba també el santuari de la Mare de Déu dels Remedios. Imatge del poble Fregenal de la Sierra del capítol de 'Turisme rural al món'

4. Segura de León, poder i història El poble de Segura de León destaca pel seu castell construït per l’Ordre de Santiago al segle XIII, un símbol de poder i història que vigila la comarca des de la Sierra de Tentudía. Aquesta zona està travessada per la mítica Via de la Plata i el Camí de Santiago. El castell de Segura de León, que va començar a construir l'Ordre de Santiago