Resum de notícies a Catalunya del 21 de febrer del 2025 | Investiguen un tiroteig sense ferits al barri de Sant Roc de Badalona

13:45

El litoral de Palamós s'omple de centenars d'exemplars d'una espècie similar a la medusa

El litoral de Palamós s'ha omplert de centenars d'exemplars de l'espècie Velella velella, una espècie similar a la medusa coneguda com a "barqueta de Sant Pere", que arriba a la costa empesa pels corrents marins i que no suposa cap perill per a les persones perquè les seves cèl·lules urticants no poden travessar la pell per injectar verí. De fet, només cal tenir precaució de no tocar-les amb la cara perquè hi ha moltes mucoses i la pell és molt sensible.