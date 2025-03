Resum de notícies a Catalunya del 20 de febrer del 2025 | L'alcalde de Barcelona reclama a la UE exempcions fiscals per a les inversions en habitatge

8:10

Judici contra l'exconseller Lluís Puig per les obres de Sixena.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya comença a jutjar aquest divendres a l'exconseller de Cultura Lluís Puig per desobediència, per negar-se a entregar al govern d'Aragó els béns del Monestir de Sixena. L'exconseller Santi Vila declararà com a coacusat pels mateixos fets. En el seu cas, es troba a l'espera de judici a un jutjat penal.