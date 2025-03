Resum de notícies a Catalunya del 19 de febrer del 2025 | La Generalitat planteja una tarifa plana mensual de 20 euros per Rodalies a partir de juliol

12:35

Concentració de pagesos a plaça Sant Jaume per reivindicar la venda directa

L’Assemblea Pagesa i Ciutadana Metropolitana es concentra a la plaça Sant Jaume per reivindicar el dret a fer venda directa. Denuncien que l’Ajuntament de Barcelona està posant moltes traves per vendre a mercats de pagès. Ara en són 7 perquè fa un mes no van renovar la llicència del mercat de Vallcarca i els pagesos no entenen les explicacions que dona el consistori. Hi ha molta incertesa respecte si renovaran les següents. Han reclamat un model més just, sostenible i viable i han acabat amb una calçotada popular amb el lema “Collboni no ens toquis els calçots”.