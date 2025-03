La Diagonal es reconfigura per les obres de perllongament de l'L8

Al voltant de 18.000 vehicles entren i surten de Barcelona pel carrer del Comte d'Urgell, en el tram entre Francesc Macià i Buenos Aires. Ara a partir de diumenge romandrà tancat durant tot l'any a causa de les obres de perllongament de l’L8 dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que tenen previstes la futura estació de Francesc Macià.

El tall s’afegeix al que va començar a mitjans de gener al mateix carrer per la construcció de l’estació d’Hospital Clínic, entre Rosselló i Còrsega i que va aixecar certes queixes entre veïns i comerços.

Per tant, la Diagonal es reconfigura. Guanya un segon carril bus de sortida mentre que perd un de vehicle privat d'entrada a la ciutat. Aquest divendres comencen les primeres afectacions per les pintades del nou carril.

També obliga a traslladar les parades terminals de bus interurbà de Comte d’Urgell, Comte Borrell i Buenos Aires, que se situaran a la Diagonal entre Francesc Macià i l’avinguda de Sarrià.

El tronc central de la Diagonal guanyarà més capacitat per als busos en tots dos sentits , explica l'enginyer en cap de l'Ajuntament de Barcelona, Oriol Altisench . Especialment, en el de sortida de la ciutat per donar cabuda a quatre parades terminals de línies de bus interurbà, que s’hi traslladen.

Afectació a busos urbans

Pel que fa a la xarxa de bus urbà, les obres afecten les línies X1, V9, 63, 67 i 141. Les rutes en direcció Besòs de les línies X1, 63 i 67 patiran una modificació en el recorregut a l'altura de la plaça Francesc Macià i com a alternativa es desviaran per l’avinguda de Josep Tarradellas en el carril contrasentit habilitat; després els autobusos giraran per Comte Borrell i seguiran la ruta habitual per Buenos Aires.

La línia V9 de baixada, circularà per l’avinguda de Josep Tarradellas (costat Llobregat), farà un canvi de sentit a l’alçada de Gelabert per accedir al carrer de Viladomat, on recuperarà el recorregut habitual. S'anul·len dues parades, però se n’habiliten dues alternatives a Josep Tarradellas.