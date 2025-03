El català perd força com a llengua habitual, però creix el nombre de persones que el fan servir

En els darrers 5 anys, ha crescut el nombre de persones que coneixen i parlen el català. Però cada vegada són menys els que el fan servir com a llengua habitual. Només un terç de la població el prioritza per sobre de cap altre idioma. Una situació que també passa amb el castellà.

Baixa l'ús habitual del català, però augmenta l'interès per la llengua

Així es desprèn de l'Enquesta d'usos lingüístics del departament de Política Lingüística, que reflecteix la situació de les llengües del 2023 respecte al 2018. La Generalitat ho atribueix a la baixa natalitat i l'elevat volum migratori.

La Generalitat afirma que el coneixement del català continua sent inferior al del castellà i que calen mesures per continuar fomentant-lo .

El català perd força com a llengua habitual, però creix l'interès per aprendre'l

El primer any que es va fer l'enquesta, el 2003, un 46% de la població declarava fer servir el català com a llengua més habitual. La xifra va baixar de manera significativa els següents cinc anys fins al 35,6%, coincidint amb un augment brusc poblacional a causa de l'onada migratòria de la primera dècada d'aquest segle.

Només el 32,6% dels ciutadans fan servir el català per sobre de cap altre idioma, un retrocés de 3,5 punts respecte al 2018. El castellà també pateix un retrocés de dos punts, fins al 46,5%, mentre que els qui declaren fer servir les dues per igual pugen dos punts fins al 9,4%.

Òmnium demana més places de formació en català

Òmnium Cultural urgeix el Govern a augmentar les places de formació en català i demana que presenti un pla de xoc per millorar-ne el seu coneixement i ús. Així ho ha expressat el president de l’entitat, Xavier Antich.

“🌐 @omnium reclama al Govern “una resposta immediata” per augmentar les places de formació en català | @RTVECatalunya pic.twitter.com/42zXVpVQBa“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 19, 2025

Antich ha recordat que hi ha més de dos milions de persones que volen aprendre català o millorar-lo i que "no s’està donant resposta a aquesta demanda". Alhora, el president d'Òmnium ha lamentat les dades de retrocés de l’ús social del català i ha instat “tots els agents del país” a “entomar el repte per capgirar-les”.