Queda vist per sentència el judici contra Lluís Puig per les obres de Sixena

Ha quedat vist per sentència el judici contra l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per les obres d’art del Museu de Lleida a Vilanova de Sixena (Osca).

L'han jutjat per un delicte de desobediència perquè no va lliurar voluntàriament les 44 peces del monestir de Vilanova de Sixena (Osca) que hi havia al Museu Diocesà de Lleida. Han comparegut set testimonis, que han confirmat que es va interessar per com complir l'ordre judicial.

Queda vist per sentència el judici pel cas Sixena contra l'exconseller de Cultura, Lluís Puig

Tot i que el principal acusat, l’exconseller de Cultura i diputat de JxCat Lluís Puig, estava absent, el fet d'afrontar una pena de menys de dos anys de presó ha permès celebrar el judici sense la seva presència.

Puig va estudiar com complir l'ordre Durant el judici, diversos càrrecs del Departament de Cultura durant l'any 2017 han avalat que Puig volia complir l'ordre judicial, però va voler estudiar amb profunditat "la complexitat" de la situació jurídica. 01.11 min Diversos càrrecs de Cultura asseguren que Puig volia complir amb l'ordre de tornar les obres a Sixena, però que no depenia d'ell El seu cap de gabinet, la cap dels serveis jurídics, el director general de Patrimoni Cultural i el cap de coordinació museística de la Generalitat han advertit que es va interessar pels passos a seguir, però no depenia només d'ell perquè el museu era un consorci. A banda, fins al seu cessament no va rebre cap altra petició.

Moments abans de l'inici del judici aquest dijous al matí, una delegació de Junts amb altres entitats i l'assistència de l'exportaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya Marta Vilalta s'han concentrat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per donar suport a Puig. Junts ha criticat al Govern per "mirar cap a un altre cantó" davant aquest judici. "És un judici polític. És un acte de venjança", ha dit Jordi Turull, secretari general de Junts.



Una delegació de Junts li dona suport davant el TSJC i critica al Govern per "mirar cap a un altre cantó".



Turull: "És un judici polític. És un acte de venjança"



Des de Brussel·les, en la seva visita amb les institucions europees, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit al judici i ha deixat entreveure que ha parlat amb l'exconseller Puig, a qui ha desitjat un bon judici.



Illa desitja un bon judici a Puig. Junts li retreu el silenci sobre el cas



➕ Info: https://t.co/Xfx6OA464N pic.twitter.com/dAQgKDvYQr“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 20, 2025

La defensa de Puig demana la nul·litat del judici L'advocat de l'exconseller de cultura considera que no es respecta el seu dret a declarar amb llibertat. Per això, ha demanat la seva nul·litat i crear un nou tribunal que el jutgi. Des de Brussel·les, el mateix Puig ha assegurat que aquest procés judicial "no hauria d'haver començat mai".

Vila s'acull al seu dret a no declarar L'exconseller Santi Vila declara com a coacusat en el judici per negar-se a entregar al govern d'Aragó els béns del Monestir de Sixena. En el seu cas, s'ha negat a declarar davant el jutge per estar acusat pels mateixos fets a un jutjat penal de Barcelona del qual es troba a l'espera de judici.