Mor un nadó d'11 mesos després de ser atacat pel mastí de la família a Fonollosa

Un infant d'onze mesos ha mort aquest dijous a Fonollosa (Barcelona) després de ser atacat pel gos mastí de la família i no haver-se pogut recuperar de les ferides, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació.

El succés va tenir lloc entorn de les sis de la tarda d'aquest dijous en el domicili de la família quan el gos en un moment donat va mossegar al nen provocant-li ferides de mort.

Els Mossos entenen que la defunció del bebè va ser accidental per haver-se produït en l'àmbit domèstic i ser l'animal de la família. A més, el gos no és considerat com de raça perillosa.

Encara així s'ha obert una investigació per conèixer exactament les circumstàncies dels fets i donar trasllat a l'autoritat judicial.