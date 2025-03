Javi López diu que el 2025 "podria ser" l'any de l'oficialitat del català a Europa

El vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, es mostra optimista sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea i creu que aquest 2025 "podria ser" l'any en què es materialitzi. "No és una decisió senzilla perquè requereix el compromís del conjunt de forces polítiques europees", apunta, però afegeix que "les coses importants en política són difícils".

En una entrevista al Cafè d'Idees, López pronostica aquest escenari perquè la presidència semestral de Polònia del Consell de la Unió té "el compromís públic de tractar aquesta qüestió" i perquè assegura que "la diplomàcia espanyola i els Afers Exteriors hi estan treballant a fons".

Davant les crítiques de Junts i ERC sobre la falta de voluntat política del govern espanyol, l'eurodiputat del PSC ho nega: "No tenen raó". Recorda la importància de comptar en l'àmbit europeu "amb amics i aliats". En aquesta línia, expressa que si la mesura té recorregut és gràcies que hi ha "una gran família política darrere" en referència al grup socialista europeu.

@javilopezEU nega que falti voluntat política perquè el català sigui oficial a Europa, com diuen Junts i ERC: "No tenen raó"

López també remarca el simbolisme de la trobada de Salvador Illa amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. "Feia 15 anys que no es reunia amb un president de la Generalitat", puntualitza.

Creu que Junts té un "dilema" amb l'extrema dreta

Pel que fa al dilema que té la dreta europea sobre si pactar amb l'extrema dreta, el parlamentari socialista creu que el cas de Ripoll "és un bon exemple".

Davant la moció de censura a l'alcaldessa Sílvia Orriols d'Aliança Catalana, on Junts es va desmarcar a última hora, López sosté que la formació de Carles Puigdemont "no ha resolt aquest dilema. La primera oportunitat que tenien d'expulsar l'extrema dreta del poder no l'han aprofitat".

@javilopezEU creu que el cas de Ripoll és un bon exemple dels dilemes de la dreta a Europa



"Junts no ha resolt aquest dilema. La primera oportunitat que tenien d'expulsar l'extrema dreta del poder no l'han aprofitat"



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 21, 2025

López respon a les crítiques de Junts als socialistes per acceptar al comissari italià Raffaele Fitto, del partit de la ultradretana Giorgia Meloni, a canvi que es nomenés Teresa Ribera com a vicepresidenta de la Comissió Europea. "És impossible evitar que Meloni tingui un comissari", argumenta i afegeix que "no és el mateix elegir un alcalde que la Comissió" on indica que els governs nacionals trien el seu candidat.

Sobre aquesta mateixa qüestió, l'eurodiputat del PSC destaca el "cordó sanitari" que manté el seu grup al Parlament Europeu, malgrat que l'extrema dreta compta amb prop de 200 escons. Per aquest motiu, demana al PP que deixi de construir majories amb Vox perquè afirma: "És tòxic per la política espanyola".