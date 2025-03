El "zasca" de Aitana a todos los que critican sus bailes sensuales

Desde que su carrera arrancase por todo lo alto tras salir de OT 2017, Aitana no ha dejado de trabajar en un proyecto que ella misma creó desde cero. Sacrificio, mucho tiempo en los estudios, un equipo que la acompaña allá a donde va y el apoyo de su familia quizás fueron las claves de un éxito que no hace más que crecer. Y ahora, aunque sumergida en la creación de su próximo disco, la intérprete de temas como "+", "11 razones" o "Formentera" visitó el plató de La Revuelta para dar las claves de Metamorfosis, su primer documental.

La amistad entre presentador y artista no es nada nuevo para muchos de los espectadores que ya los han visto juntos en más de una ocasión sobre el escenario del programa. Ambos presumen de tener una fuerte unión que traspasa las pantallas, llegando incluso a compartir jornadas de senderismo. Y precisamente ese bonito vínculo es el que permitió que Aitana se sintiese como en casa y valorase con soltura cómo han sido los últimos meses de su carrera.

"La mente sucia la tienen las personas adultas, no los niños"

Tras el lanzamiento de Alpha en 2023, Aitana se metió de lleno en una gira que la llevó por toda la Península y parte de América Latina. Un tour que no solo sorprendió por su magnitud, sino por el despliegue técnico y artístico de una intérprete que vio la oportunidad de dar un giro a su puesta en escena. Una de las canciones más bailadas y aclamadas por su público es "miamor", el tema que comparte junto a Rels B. En él, la artista no solo despliega toda su potencia vocal, sino que también disfruta plenamente de los pasos de baile que tanto ella como su equipo prepararon para la ocasión.

"¿Sigue la movida esta que vi hace tiempo de que se te afeaba que en los conciertos bailabas?", lanzaba Broncano antes de que Aitana desvelase el dato de una de las preguntas clásicas. "Sí, que bailaba moviendo el culo. A la gente no le gustaba que moviera el culo, pero... ¿Quieres que te lo enseñe?", se aventuraba a retarle divertida.

04.39 min La Revuelta | Aitana enseña a Broncano el baile del culo

"Pero yo no lo voy a hacer, ¡lo vas a hacer tú!", explicaba al presentador. "A la gente le parece muy divertido y a otra no le encanta. Temían que las niñas me imitasen, pero la mente sucia la tienen las personas adultas y la educación que le demos a nuestros hijos. Eso no lo tienen unos niños, a no ser que les des el teléfono y vean cosas que no tienen que mirar", concluía tajante antes de explicar la técnica al presentador. Así fue el momentazo durante su paso por el programa, ¡no te lo pierdas!