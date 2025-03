S'ha mort Viqui Molins, la religiosa que treballava al carrer pels sense sostre

Viqui Molins ha mort aquesta nit als 88 anys. Monja teresiana, criticava que la seva ciutat Barcelona, estigui plena de jardins i no aposti per l'habitatge social. Amb els seus col·laboradors, va crear la Fundació que du el seu nom i que ajuda els més desfavorits, els que pertanyen al Quart Món.

Incansable, buscava oportunitats pels joves que semblen no tenir futur, la seva filosofia era acompanyar, fer costat. Trobava la manera que centenars de persones no continuessin vivint al ras. Potser la seva obra visualment més impactant es la que es viu cada dia a Santa Anna, al centre de Barcelona.

Al programa Cafè d'idees va reclamar que sigui tan difícil pels desafavorits aconseguir, perquè la burocràcia és massa enrevessada. Deia que per al Govern , ha de prioritzar l'habitatge social.

Molins va ser una de les guardonades pels Premis Solidaris ONCE Catalunya 2023, que reconeixen persones i entitats que vetllen per la inclusió social de tots els ciutadans. Llavors ens va acompanyar a ensenyar-nos Santa Anna a l'Informatiu.

Va ser una de les creadores de l' hospital de campanya a la parròquia de Santa Anna , a tocar de la plaça Catalunya, on gairebé tot el temple serveix de refugi pels sensesostre . 'Li ha fallat el cor. S’esperava perquè ha estat el que més ha regalat, el seu cor. Per a tots ha estat un regal immens ', ha dit Peio Sánchez , rector de Santa Anna, que ha fet pública la notícia fa unes hores.

Els seus darrers desitjos, escrits a l'hospital

La religiosa ha mort a casa, envoltada de la comunitat teresiana. Els darrer dies, mentre va ser ingressada va continuar escrivint quan podia. Tenia present el final de la seva vida i reflexionava: "Les nostres vides estan plenes d’experiències. De la majoria d’elles, no en som gaire conscients o les oblidem per la presència contínua de les noves que vivim durant el dia a dia. Però n’hi ha algunes que es queden gravades en el nostre interior i es tornen a reviure amb més o menys intensitat. Són aquelles que ens marquen i, fins i tot gosaria dir que són missatges que Déu ens envia d’alguna manera tan natural i quotidiana que no les reconeixem amb aquest valor."

Molins sempre va reivindicar que les dones tinguin molta més presència a l'Església catòlica. També que els capellans es puguin casar. Molt activa, de gran empenta i lideratge, Molins deia que el seu lloc de treball era el carrer, el Quart Món, el dels pobres, els sensellar, els nens sense recursos de barris com el Raval.