El anestesista que decidió sedar a los niños de la cueva de Tailandia: "parecía una eutanasia"

Debajo de la cadena montañosa que separa a Tailandia de Myanmar está Tham Luang, un profundo y laberíntico sistema de cuevas de más 10 km de túneles. Se trata del cuarto más grande del país asiático. Para los niños de la zona, adentrarse en sus sinuosos y oscuros canales eran toda una aventura. Un juego de exploradores que, sin embargo, el 23 de junio de 2018 terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Aquel día, doce jóvenes decidieron entrar en sus profundidades, ajenos a que estaban en plena temporada de lluvias del monzón, una época de inundaciones en su interior que convertían la cueva en un lugar extremadamente peligroso.

Durante más de dos semanas, el mundo entero estuvo pendiente de la vida de estos chavales. Atrapados a 4 kilómetros de distancia de la entrada de Tham Luang, la subida del agua les sorprendió en plena noche y su vida pendía de un hilo. Y una vez que la cueva se inunda, es muy peligroso incluso para los buzos experimentados. Pasadas las primeras horas de desaparición y sin noticias de los jóvenes, muchos empezaron a dar por hecho que dentro solo iban a encontrarse sus cuerpos sin vida.

Esta era la pregunta que rondó a Harris por la cabeza durante los 4 kilómetros de recorrido que hizo buceando por las angostas grutas de la cueva tailandesa . Inicialmente, se pensó en suministrar ansiolíticos, pero el Dr. Richard Harris, decidió ir más allá: habría que sedarlos. La idea suponía enfrentarse a un dilema a vida o muerte: ¿se podía bucear sedado? ¿Y si no hacía efecto? "Pase todo el tiempo nadando y pensando en lo que íbamos a hacer", cuenta Harris en el documental. " La noche anterior dormí muy mal, me preguntaba: ¿quién soy yo para correr el riesgo de sacar a estos chicos de esta manera? ". Pero la respuesta a esa pregunta era clara. "Lo que es imposible era irse y dejarlos allí", recuerda.

15 bolsas para cadáveres: "Me pareció una eutanasia"

Cuando se adentraron y comenzaron la misión de rescate, contaban con la posibilidad de que todo saliese mal. Prepararon 15 bolsas para transportar cadáveres por si se torcían las cosas. El Dr. Harris, con la venia del gobierno y un certificado de inmunidad diplomática, ideó un combinado de medicamentos: "uno tenía un efecto ansiolítico, otro, la antropina, era para evitar la salivación y que se ahoguen en su propia saliva y después estaba la ketamina, para sedarles". Según explica Harris, una vez inconscientes, "era como tratar de ponerle una máscara a una muñeca de trapo".

"No podía pensar en una forma más segura de sentenciar a muerte a esos niños que dándoles un anestésico y luego tratar de sacarlos bajo el agua 2,5 kilómetros. No me sentía cómodo en absoluto con lo que estábamos haciendo. Sumergir la cara de alguien inconsciente y atarle las manos a alguien te hace sentir muy mal. Me pareció una eutanasia", sentencia. Un viaje de "solo ida", sin precedentes, que; sin embargo, fue determinante para salvar la vida a los 12 muchachos y hacer historia.

Su historia al completo puede verse ya en el documental Rescate en las profundidades disponible en RTVE Play.