Qué fue de los niños rescatados en la cueva de Tailandia: así fue la angustiosa búsqueda que mantuvo en vilo a medio mundo

Durante más de dos semanas, el mundo contuvo la respiración mientras 12 niños y su entrenador permanecieron atrapados en la cueva de Tham Luang (Tailandia) sin comida y rodeados de agua. Lo que comenzó como una excursión terminó convirtiéndose en pesadilla, pero su resistencia y el esfuerzo de todos los rescatistas lograron convertir la historia en un milagro que ahora puedes revivir gracias a Rescate en las profundidades, el nuevo documental disponible en RTVE Play.

Los Jabalíes Salvajes, como se hacía llamar el equipo de fútbol juvenil, quedaron atrapados debido a una inundación repentina que bloqueó la salida. Durante los primeros días, intentaron buscar una vía de escape, pero pronto se dieron cuenta de que la única opción era esperar ayuda. Para mantenerse con vida, bebieron agua de las estalactitas y del pequeño campamento improvisado. El hambre y el cansancio hicieron mella evidente en todos ellos, pero su entrenador, Ekkaphol Chantawon, los mantuvo unidos y con esperanza. "Cuando íbamos hacia la entrada, alguien gritó: "¡hay agua!" y preguntó si estábamos perdidos. No podía ser, solo había una ruta. Así que fui a comprobarlo", explicó días posteriores a su salida de la cueva. Fue en ese momento cuando decidieron subir a un punto más alto y esperar el rescate.

Aunque el rescate fue largo, la esperanza nunca se perdió. Para sobrellevarlo, los niños jugaron e hicieron sesiones de meditación para calmarse entre ellos. La operación fue una de las más complicadas de la historia, llegando a contar con la presencia de expertos de todo el mundo. A salvo tras el accidente que pudo acabar en tragedia, los pequeños tuvieron claro que no querían volver a una cueva que casi se convierte en su propia tumba. Sin embargo, la experiencia les dejó una profunda enseñanza. Esto es lo que se sabe de ellos siete años después del rescate.

Ekkapol Chantawong, el entrenador de los niños

Los padres de Ekkapol Chantawong, de la minoría Shan, murieron en Myanmar cuando él no era más que un niño. Tras su pérdida, ingresó en un monasterio budista en Tailandia, donde pasó diez años debido a su orfandad. Fue allí donde asumió la responsabilidad de cuidado de los más pequeños, algo que lo empujó a formarse para convertirse en entrenador.

Ekkapol Chantawong

Tal y como recogió la BBC, tanto el entrenador como tres de sus jugadores eran apátridas, pero se les concedió la plena ciudadanía tailandesa en los meses siguientes al rescate. Tras escapar de la cueva, Chantawong creó su propia academia de fútbol para ayudar a los jóvenes tailandeses. "Estoy muy orgulloso, porque algunos de los niños están logrando sus metas", confesó al citado medio. "Algunos de ellos quieren ser futbolistas profesionales y jugar al más alto nivel".

Chanin Wibrunrungrueang, el más pequeño de todos, se enfrentó a un desafío profesional años después a su rescate. "Al principio fue muy difícil, tuve que adaptarme. Mucha gente sabía de mí y yo no sabía cómo actuar... Me sentía tenso cuando estaba frente a la cámara o cuando me entrevistaban", indicó a la BBC. Seis años más tarde, Chanin continúa jugando al fútbol en la academia dirigida por Ekkapol Chantawong, su entrenador en el momento del rescate.