¿Cómo puede volar algo tan pesado como un avión?

Los seres humanos hemos mirado al cielo y nos hemos preguntado cómo llegar a él. Nos hemos fijado en los pájaros, en los insectos, construido cometas hasta llegar a surcar el cielo con miles de aviones. Han hecho falta muchas grandes mentes a lo largo de la historia para cumplir el sueño de volar. Los primeros y fallidos intentos fueron llevados a cabo ya en plena época andalusí, allá por el año 875. La idea fue mejorada significativamente por Leonardo Da Vinci a finales del siglo XV. Desde entonces y hasta nuestros días se han desarrollado mil y una ‘máquinas’ de volar.

Desde la llegada del aeroplano, a principios del siglo XX, nadie se imagina ya una vida sin aviones. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo una colosal máquina de acero de más de 200 toneladas de peso puede quedar suspendida en el aire y alcanzar velocidades de casi 900 kilómetros por hora? La respuesta está en la ciencia y, en concreto, en la aerodinámica.

La importancia del despegue

Con esta explicación entendemos por qué los aviones cogen tanta velocidad en tierra antes de empezar a volar; ya que si el flujo del aire no pasa suficientemente rápido sobre las alas, no hay aire suficiente para generar la fuerza de sustentación necesaria.