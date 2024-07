Las semifinales de la Eurocopa 2024 y su paralelismo con Eurovisión 1969: ¡esto fue lo que pasó en Madrid!

España, Francia, Inglaterra y Países Bajos. Son las cuatro semifinalistas que luchan por el ansiado trofeo: la Eurocopa 2024 que se celebra en Alemania. Todos quieren llegar a la gran final de Berlín del próximo 14 de julio, pero tan solo dos lograrán el billete para luchar por la Copa. La Roja de Lamine Yamal se enfrenta este martes 9 de julio a la subcampeona del mundo, les Coqs de Kylian Mbappé. Por su parte, la orange de Memphis Depay tiene que pararle los pies a la The Three Lion de Jude Bellingham, un día más tarde, el miércoles 10. Hasta la fecha, la Selección española es la que más títulos europeos posee con 3 Eurocopas: España 1964, Austria y Suiza 2008 y Polonia y Ucrania 2012. Por detrás le siguen le bleus con dos: Francia 1984 y Bélgica y Países Bajos 2000; y, los neerlandeses, con una, lograda en Alemania 1988. Los ingleses no consiguieron levantar el título en ninguna ocasión, aunque quedaron en segundo lugar en la edición de 2020.

Si dejamos a un lado el terreno de juego, estos países tienen mucha historia en común sobre el escenario más grande del mundo: el de Eurovisión. En cuanto al número de victorias, Reino Unido, Países Bajos y Francia comparten el mismo número, siendo un total de 5. Por su parte, España tan solo levantó el micrófono de cristal en dos ocasiones. Sin embargo, estas cuatro delegaciones, participantes del Festival de la Canción, han conseguido llevarse la victoria en la misma edición. ¿Cuándo se produjo el cuádruple empate en la cita eurovisiva?

Madrid acogió el Festival de Eurovisión 1969 Es algo totalmente increíble. Desde entonces no ha vuelto a suceder lo mismo. Pero, hace 55 años, se produjo un acontecimiento que jamás se esperaría que surgiese en el Festival de la Canción de Eurovisión. Corría el año 1969. En la edición pasada, la 13º celebrada en Londres, una joven promesa española, Massiel, se alzaría con la victoria en el certamen eurovisivo tras conmocionar a Europa con su icónico "La, la, la". En principio, España iba a enviar como representante a Joan Manuel Serrat para cantar el tema. La cadena pública lo retiró del certamen, ya que el cantautor se negó a interpretar su tema en español, ya que quería hacerlo en catalán. Posteriormente, pensaron en enviar al Dúo Dinámico al ser los compositores de la canción, pero, finalmente, decidieron enviar a la artista. La ganadora se encontraba de gira en México y solo tuvo 10 días para prepararse. 02.51 min Festival de eurovisión 1968 - Massiel canta 'La la la' (1968) Al año siguiente y tras la victoria de la cantante madrileña, la capital española se convirtió en la sede de la 14ª edición del Festival de la Canción. El 29 de marzo de 1969, el Teatro Real de Madrid acogió el certamen eurovisivo que fue presentado por la actriz, presentadora, modelo y cantante, Laura Valenzuela. Un total de 16 delegaciones participaron en la capital madrileña, donde se ausentó Austria, que no participó ante su negatividad de enviar un cantante. A través de una final nacional, España escogió a su abanderada: Salomé con su "Vivo cantando", un tema compuesto por María José de Ceratto con letra de Aniano Alcalde.