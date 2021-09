(Música)

Verano, la playa, verano.

Me gustan las chicas...

Con esta veraniega canción del Dúo Dinámico comenzamos hoy

un "Cine de barrio" en el que vamos a ofrecer

una película interpretada por Manolo y Ramón junto a Marisol,

y que se llama "búsqueme a esa chica".

Una muchacha como tú, como tú,

que tenga lindos ojos como tú, como tú.

Que tenga un corazón...

Oye, tú eres nueva. ¿English? ¿Francés? ¿Italiana? Sueca.

Un marco. Alemana, claro, se ve enseguida.

Que Santa Lucía te conserve la vista, española, de Málaga.

Cuando llega la alegre mañana,

y la luna se escapa del rio.

Búsqueme a esa chica,

me gustaría que actuara esta noche en el hotel.

¿Con toro o sin toro?

A ti te han contratado para bailar y bailas.

Cada vez que me pongo un traje flamenca se arma.

Seguro que esta noche la armas.

(Música)

¡La flor! ¡Ay, qué desastre!

La que se va a armar con Mr. Morrison.

¿Te gustaría convertirte en una gran estrella?

¿Ver tu nombre en todos los periódicos, en los luminosos,

en los principales teatros del mundo? -¿Qué?

(CANTAN)

Dos grandes mitos de la música popular española,

Marisol y el Dúo Dinámico,

juntos en la película que fue la segunda en la filmografía

del Dúo Dinámico, tras su debut en la versión en color

de "Botón de ancla".

Tras "Búsqueme a esa chica", el dúo rodaría dos películas más,

"Escala en Tenerife"...

Perdóname, te necesito.

Perdóname, te lo suplico.

Y "Una chica para dos".

(CANTAN)

Canciones de sus películas que forman parte de un repertorio

que han seguido sonando desde entonces

y que conocen varias generaciones.

Vamos a recordar otros éxitos suyos.

Oh, Carol, loco estoy por ti.

Más si me dejas, ¿qué será de mí?

Oh, Carol, por tu amor lloré.

Si no me quieres, yo me moriré.

15 años tiene mi amor.

Dulce, tierna como una flor.

Cuando el solo se pone es la estrella que la luz,

quiero repetirte que no hay nadie como tú.

Quisiera ser el eco de tu voz,

para poder estar cerca de ti.

Quisiera ser tu alegre corazón

para saber qué sientes tú por mí.

Eres la muchacha con quién yo siempre he soñado.

Te quiero

y quiero que ese sueño sea un día realizado.

Lolita, Lolita, mi amor.

Eres tú, eres tú,

eres tú la chica con quien tanto soñé.

Eres tú, eres tú,

a la única que yo en mi vida siempre querré.

Como repetían en la canción "Resistiré"

que Pedro Almodóvar incluyó en su película átame,

haciéndola aún más popular,

el Dúo Dinámico se ha mantenido con el paso de los años.

Y aún continúan actuando cuando están a pocos meses

de cumplir 60 años de su debut en la radio.

Concretamente el 28 de diciembre de 1958.

Cómo, cómo fue que me faltó el valor de ser sincero.

Para poder expresarte mis sentimientos.

Llevamos unos minutos hablando del Dúo Dinámico

y ha llegado el momento de hablar también

de la protagonista de la película, Marisol.

Oye, guapo, te vas de aquí o te pego un guitarrazo.

Dijiste que nos haríamos la competencia.

Da la casualidad de que este es nuestro terreno.

Dedícate a las suecas, que es lo tuyo.

-Este es terreno neutral. -Tú te callas, enano.

-Lo siento, princesa, pero no me voy. -Ni yo.

"Búsqueme a esa chica" es la séptima película

en su filmografía rodada tras "Marisol rumbo a Río"

en la que ya convertida en muchachita, hasta tenía novio.

Eres Mariluz. -Claro que sí, tonto.

Así es como tú conoces a tu Mariluz, te has equivocado, soy Marisol.

Y "La nueva Cenicienta que rodó junto a Antonio el bailarín

y el galán americano Robert Conrad con quien cantaba "Me conformo".

Me conformo con mirarte a los ojos,

con oírte en silencio,

con tenerte en mis brazos y soñar junto a ti.

En "Búsqueme a esa chica" Marisol vuelve a interpretar

otra canción a dúo, esta vez junto a Manolo y Ramón,

el Dúo Dinámico.

Y te quiero solo, solo a ti.

Una colaboración que junto a otros artistas

Marisol continúa practicando a lo largo de los siguientes años

en su carrera como cantante.

Tengo el corazón contento, el corazón contento,

el corazón contento, lleno de alegría.

Tengo el corazón contento desde aquel momento

en que llegaste a mí.

Le doy gracias a la vida y le pido a Dios

que no me faltes nunca.

Yo quisiera que sepas, que nunca quise así,

que mi vida comienza cuando te conocí.

Vino Rosa, vamos a brindar,

un amor que viene y otro que se va.

Vino Rosa, vamos a brindar,

si un amor se muere otro nacerá.

Va llegando el río al llano

y el camino es gris.

Tras colinas bosque y prado, y un sembrado allí.

Mi rancho está al final del valle...

Porque la vida es una tómbola, ton, ton, tómbola,

al vida es una tómbola, ton, ton, tómbola,

de luz y de color,

de luz y de color.

Y el ritmo de la tómbola, ton, ton, tómbola,

y el ritmo de la tómbola, ton, ton, tómbola,

me lleva con tu amor...

Después de este dúo virtual de 2006 vamos a volver al pasado

para recordar la música y los hechos que ocurrieron

el año en que se estrenó la película de hoy,

"Búsqueme a esa chica".

Un año, 1964 en el que empezaban a coincidir

la nueva ola ye-yé y la música más "typical spanish".

Como dice una de las canciones que Marisol canta en la película.

Con mucho typical, typical spanish.

Ay, con mucho typical.

(Música)

1964 fue el año de la celebración de los 25 años de paz

del régimen de Franco.

El año empezó con el bautizo a comienzos de enero

de la infanta Elena, primera hija de los entonces príncipes de España.

(Música)

Mientras los Beatles cantaban lo del "Yeah, yeah, yeah",

que daría nombre a toda una generación...

(Música)

El Queen Elizabeth, el mayor transatlántico del mundo,

llegaba a las Islas Baleares.

Varias artistas españolas decían el "sí" ante el altar.

Marujita Díaz al bailaor Antonio Gades en Madrid.

(Música)

Y unas semanas después, Sara Montiel en Roma.

Y así llegó el verano, con un evento deportivo

del que el régimen de Franco sacó más que petróleo.

La selección española de fútbol, gracias al gol de Marcelino,

vencía a la URSS y ganaba la Copa de Europa de Naciones.

Entusiasmo y alegría de todos.

España tiene ya en sus manos el Campeonato de Europa.

(Música)

De "la pérfida Albión", es decir, de Gran Bretaña,

seguían llegando los éxitos de los Beatles.

(Música)

También hubo otros éxitos españoles.

Uno en el cine, el premio a la película

"La niña de luto" de Manolo Summers, en Cannes.

(Música)

Y otro fue la presentación en Madrid

del nuevo coche modelo 850 de Seat.

(Música)

Más fútbol.

El Real Zaragoza ganaba la Copa del Generalísimo.

(Música)

Y más celebraciones de los 25 años de paz.

Franco inauguraba el 18 de julio la nueva sede

de Televisión Española de Prado del Rey.

(CANTA)

Gigliona Cinquetti, una jovencita italiana

triunfadora en los festivales de San Remo y Eurovisión,

conseguía el éxito en España con su canción "No tengo edad".

(CANTA)

Di Stéfano sí tenía ya una edad cuando fichó por el Espanyol.

Debutó en la Liga con su nuevo equipo

precisamente frente al antiguo, el Real Madrid.

Estoy contento en el Espanyol, porque hemos jugado bien.

Hemos tenido buenos resultados

en esta excursión que hicimos por Europa,

y esperamos estar más contentos

haciendo una buena campaña en la Liga.

También tenía edad para saber lo que hacía el torero Mondeño,

que en otoño colgó el traje de luces y tomó el hábito de monje dominico

e ingresó en un convento.

(Música)

Y partiendo de la tradición, los Brincos conseguían un éxito

y un clásico de la música pop española.

(Música)

Y si, como decíamos, al principio de 1964

se celebraban los 25 años de paz del régimen,

el cine no podía faltar a tal conmemoración.

El 11 de noviembre se estrenaba "Franco, ese hombre",

apología del dictador.

Unos días antes de finalizar el año, se clausuró tal conmemoración

y todo siguió en su sitio.

Así que, como decía Cleo,

la primogénita de la Familia Telerín,

que en 1964 habían aparecido en Televisión Española,

va siendo hora de que nos vayamos a otra cosa.

Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama.

No se nos vayan a la cama todavía,

porque antes tienen que ver nuestra película de esta tarde.

Una película con mucha música

Augusto Algueró es el autor de su banda sonora,

y también de algunas de las canciones que canta Marisol.

Por ejemplo, "Mi pequeña estrella".

(CANTA)

Y ese "Typical Spanish" al que hacíamos referencia antes.

(CANTA)

Un tema que también grabó

otro artista de éxito del momento, Pedrito Rico.

Una gitana muy guapa con pantalones vaqueros

en la plaza de Sevilla se evaporó del torero.

Con el "tipi tipi", con el "tipi ton".

Esto es un romance, romance español.

Con el "tipi tipi", con el "tipi ton".

Esto es un romance, romance español.

En "Búsqueme a esa chica", Marisol canta otros dos temas muy populares

que ella interpreta de una manera muy personal

y que otros grandes artistas los han cantado a lo largo de los años.

Tengo miedo, torero.

Tengo miedo cuando se abre su capote.

Tengo miedo, torero.

De que al borde de la tarde el temido grito flote.

Ay, pero cuando torero...

Jugueteas con la muerte, yo me olvido de mi miedo.

Y en ti creo, torero,

Te jaleo, torero.

Olé torero.

Olé torero.

La luna se está peinando

en los espejos del río.

Y un toro la está mirando

Qué mona es.

entre la jara, escondido.

Cuando llega la alegre mañana

y la luna se escapa del río

el torito se mete en el agua

embistiendo al ver que se ha ido.

Ese toro enamorado de la luna

que abandona por la noche la "maná".

Es pintado de amapola y aceituna

y le puso campanero el mayoral.

Los remeros de los montes le besan la frente,

Las estrellas de los cielos le lavan la cara.

Y el torito, que es bravío,

y de casta valiente

Abanicos de colores parecen sus patas.

Abanicos de colores

parecen sus patas.

-¡Toni, Mario! ¿Pero qué hacéis aquí? -Nada, lo de siempre.

Además de sus protagonistas principales,

Marisol y el Dúo Dinámico

en "Búsqueme esa chica", hay un amplio reparto

que vamos a recordar a continuación.

Actrices como la entrañable Isabel Garcés,

que hizo varias películas con Marisol.

Uy, ¿500 pesetas por un periodiquito tan pequeño?

¿Dice algo de Rusia?

¡Qué va a decir! Si aquí no cabe nada de nada.

¿Este pelo es tuyo?

La argentina Ethel Rojo,

que posteriormente, trabajaría con el Dúo Dinámico

en "Escala en Tenerife",

y que interpreta a una guapa cazafortunas.

En ese cometido, la acompaña otra actriz

nacida en Argentina, Perla Cristal,

que volvería a trabajar junto a Marisol

en "La Corrupción de Chris Miller".

María Isbert interpreta uno de sus habituales personajes

de profesora, en este caso, de francés.

(HABLA EN FRANCÉS)

Entre los intérpretes masculinos,

hay que mencionar al gran José Bódalo

en el papel del padre de Marisol.

(LLORA) ¡Papá!

-Déjame que te vea. -¡Papá!

Al actor americano Robert Hutton,

que interpreta al millonario Mr. Morrison

que se convierte en su empresario.

Pero primero tienes que triunfar.

Y después si quieres, te casas con él.

Yo puedo ser el padrino.

(LLORA)

Otro gran actor español, Fernando Guillén,

que hace un pequeño papel de jefe de tramoyistas.

Se han estropeado los telares, no funcionan las luces,

han desaparecido los instrumentos... No sé qué pasa.

Y Jesús Guzmán como el jefe que quiere arruinar el debut de Marisol.

-Y con ganas, ¿eh? -Descuide, a mí me encanta el jaleo.

-¿Y cuántos han venido? -60, y colocados estratégicamente.

A tu puesto.

La película la dirigió Fernando Palacios,

que ya había dirigido a Marisol en "Marisol rumbo a Río".

Y otros tres clásicos del cine español.

Vicente Coello, Alfonso Paso y Pedro Masó

son los responsables del guion de "Búsqueme a esa chica"

que vamos a ver ya.

(Música)

Nos trasladamos a Mallorca,

donde sucede parte de esta entretenida película

repleta de canciones de Marisol y el Dúo Dinámico.

Seguro que les va a encantar.

Solo a ti, solo a ti...