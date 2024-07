Esta es la canción de MARLENA, la banda sonora de RTVE para los Juegos Olímpicos de París

¡No te la vas a quitar de la cabeza! Si no has parado de escuchar “Brillos platinos” durante la Eurocopa, ahora para los Juegos Olímpicos de París 2024 no dejarás de cantar esta canción. Como Almácor, sus compañeras de edición del Benidorm Fest 2024, MARLENA podrán voz a la banda sonora de RTVE para la cita olímpica de la capital francesa.

“amor de verano”, el tema con la que el dúo madrileño se presentó al certamen alicantino, sonará en los diferentes canales de la cadena pública. Este pop distinto es marca MARLENA. Como es habitual en sus letras, Ana y Carolina, las integrantes, hablan de un amor de verano, que no importa que llegue septiembre y finalmente acabas locamente enamorada o enamorado de esa persona. Es la típica historia de amor que queda graba a fuego en la mente. Además, algunos de los versos están escritos en inglés.

La canción hace un símil a una de las historias más románticas del mundo: la de Dany Zuko y Sandy en Grease, dos personas que se enamoran en verano, pero cuando llega septiembre su relación cambia para bien o para mal. “Habla sobre lo que todo el mundo le habrá pasado, conocer a alguien en esta temporada, en la que estás fuera de la rutina y de la vida diaria”, explicaron Ana y Carolina a RTVE en la presentación de su tema para la cita de Benidorm.

Letra de "amor de verano"

Nos miramos tan dulce, comemos despacio

Hablan por la espalda, me importa un carajo

Nos miramos tan dulce, comemos despacio

Sentada en las nubes, me tienes volando

But I don't know you (juh)

And you don't know me (juh)

En cada puerto dejaré una señal

But you don't know me (juh)

And I don't know you (juh)

Y nos daremos un besito viral

Tus amigos dirán que te andes con cuidao'

Que es a ver si te has enamorao'

Cuando cojas mi mano, esto ni habrá empezao'

Aún no te pido y ya me ha' matao'

Nos miramos tan dulce, comemos despacio

Hablan por la espalda, me importa un carajo

Nos miramos tan dulce, comemos despacio

Sentada en las nubes, me tienes volando

But I don't know you (juh)

And you don't know me (juh)

En cada puerto dejaré una señal

But you don't know me (juh)

And I don't know you (juh)

Y nos daremos un besito viral

Somos tú y yo

Es amor de verano que aún no ha pasado

Pero me da igual

Si en Septiembre ya te habré olvidado

Somos tú y yo

Es amor de verano que aún no ha pasado

Pero me da igual

Si llega Septiembre y me he enamorado

Nos miramos tan dulce, comemos despacio

Hablan por la espalda, me importa un carajo

Nos miramos tan dulce, comemos despacio

Sentada en las nubes, me tienes volando

Ay, dime cómo y cuando, ese culo pasar

No sé si fue ese baile, esa playa o ese bar

Tengo el carrete lleno de muy buen material

Sé que eran cuatro besos, ahora a ver qué va a pasar

Nos miramos tan dulce, comemos despacio

Hablan por la espalda, me importa un carajo

Nos miramos tan dulce, comemos despacio

Sentada en las nubes, me tienes volando

But I don't know you (juh)

And you don't know me (juh)

En cada puerto dejaré una señal

But you don't know me (juh)

And I don't know you (juh)

Y nos daremos un besito viral

But I don't know you