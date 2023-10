Dúos increíbles está de estreno. Tras una primera temporada increíble, llega la segunda edición del programa. ¿Quiénes sucederán a Miguel Poveda y Antonio José y se alzarán con la victoria? Ya hemos conocido a los primeros aspirantes en una noche que nos ha dejado un gran cambio en la mecánica. ¡Estos dúos son provisionales! Los seniors tendrán que elegir más adelante si los convierten en definitivos o si prefieren irse con otros artistas. Todo puede suceder. Decidan lo que decidan, de momento hemos podido disfrutar de unos dúos totalmente increíbles, aunque uno de ellos se haya formado de rebote… Y haya acabado siendo el más votado por el público, que quería volver a verle actuar. ¿Cuál es tu favorito?

Rafa Sánchez y Maximiliano Calvo cantan "Escuela de calor"

El dúo de Rafa Sánchez y Maximiliano Calvo ha sido mucho más accidentado. Ninguno de los seniors ha querido proponerle hacer dúo de buenas a primeras a Maximiliano Calvo y, aunque al final Rafa Sánchez se ha lanzado, ha preferido no apretar el pulsador tras interpretar juntos "Escuela de calor", de Radio Futura. Cada uno ha cantado este himno de la música española en su propio e inconfundible estilo y, aunque Diana Navarro decía que había sido "formidable", el exvocalista de Radio Futura no ha parecido compartir su opinión.

"Voy a esperar otra ocasión más a ver si encuentro a alguien con quien me encuentre más cómodo", ha explicado después de no confirmar el dúo. Esa ocasión, sin embargo, no ha acabado llegando. El resto de parejas han hecho dúo y Rafa Sánchez y Maximiliano Calvo se han visto abocados a quedarse juntos por descarte. Por lo menos de momento: son dúos provisionales, no definitivos, como se ha desvelado al final del programa. Pese a este amargo comienzo, el público ha decidido votarles para que sean ellos quienes estrenen el escenario. Esta segunda vez, fuera de los túneles se les ha podido ver más sueltos, interactuando entre sí.