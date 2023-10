Fue la pesadilla de Sole Giménez en la primera edición de Dúos increíbles: Yoly Saa rechazó a la cantante de Presuntos Implicados y no quiso pulsar el botón a la primera, aunque al final tuvieron que formar dúo. No les quedaba otra opción, ¡qué remedio! Ahora vuelve a repetirse el drama en el estreno de la segunda temporada. Eso sí, al revés, porque esta vez no ha habido ningún concursante senior rechazado. Ha sido un junior el que ha pasado este mal trago. Lo peor de todo es que no ha sido una sola vez… Maximiliano Calvo, eso sí, ha capeado el temporal con una sonrisa (y algún que otro zasca).

Ninguno le quería coger, para empezar Maximiliano Calvo ha sido el segundo artista senior en actuar frente a los senior. Si Tatiana Delalvz ha despertado el interés de dos artistas consegrados, Maximiliano se ha encontrado con una situación muy distinta. Gonzalo Hermida y Lucía Gil apostaban por que le iba a elegir Kamikaze (es decir, Coti), pero el argentino ha decidido no hacerlo por tener registros demasiado similares: "No sería un dúo increíble. Sería un dúo como pan con pan". Ni Carlos Baute ni Rafa Sánchez han estado por la labor de postularse como posibles parejas. "¿A suertes?", ha bromeado Rafa Sánchez ante la cara de circunstancias de Maximiliano Calvo. Al final el cantante de La Unión le ha elegido. "Yo creo que él se ha debido de sentir mal cuando ninguno nos poníamos las manos en la cabeza", ha reconocido.

El momento más incómodo: Rafa Sánchez lo rechaza Tras este primer traspiés, ambos se han lanzado a cantar "Escuela de calor" a ciegas, desde sendos túneles que les han impedido adivinar la identidad del otro. La versión, sin embargo, no ha convencido del todo a Rafa Sánchez: "Tampoco la encuentro grandiosa, pero no te hablo de su parte, también de la mía". Maximiliano Calvo lo ha dado todo en su actuación, motivado en parte por ese rechazo previo. "Fue sacar un poco la energía que me había quedado de cuando fui a hacer lo otro, que ningún señor me quería elegir", ha asegurado más tarde. "Gracias a Dumbo por hacer la solidaridad de elegirme", ha rematado entre risas, sin saber todavía qué artista se encontraba tras el alias. Llegado el momento de la verdad, ante los pulsadores que confirmarían el dúo, solo Maximiliano Calvo ha apretado el botón. Rafa ha decidido darle calabazas. "Voy a esperar otra ocasión más a ver si encuentro a alguien con quien me encuentre más cómodo", ha explicado educadamente Rafa Sánchez. Coti, mientras tanto, ha aprovechado para recordar acertadamente el caso de Sole Giménez y Yoly Saa: "Pasó algo similar y quedaron las terceras". Toda la razón. Su aventura en el concurso empezó con muy mal pie, pero acabó por todo lo alto: solo las superaron Ana Belén y Agoney y Miguel Poveda y Antonio José.