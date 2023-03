‘Las Tres Puertas’ recibe a una de las voces más carismáticas y con mayor personalidad del panorama musical español: Sole Giménez. La artista, que además de charlar con María interpreta la canción ‘Mi pequeño tesoro’, comparte una conversación tranquila con la directora del programa, pasando de temas personales a otros relacionados con su profesión. En la frontera de ambos, la vocalista habla sin filtros sobre lo que la llevó a separarse de sus compañeros de Presuntos Implicados para dar inicio a su carrera en solitario.

La mala relación entre ellos, la razón del fin de Presuntos Implicados

En el año 2006 saltó la noticia de que Presuntos Implicados, una de las formaciones pop más conocidas de nuestro país, se separaban, una decisión que no fue nada fácil después de 23 años juntos: “Uf, me costó… Fue lo más difícil que he hecho en mi vida”. Sole Giménez explica que “en los últimos años había muy poca comunicación entre nosotros y eso dio al traste con lo que teníamos. Luego hubo mal rollo, mucho mal rollo”.

Tal vez lo más sorprendente de sus palabras es saber cómo aquella situación le estaba afectando. “Dolía, a mí me dolía físicamente, yo me estaba enfermando, y tuve que decidir: ‘hasta aquí he llegado, yo no puedo luchar contra una montaña’”, recuerda.

Una vez dado el paso, la artista admite que verse sola le dio mucho vértigo y que ella “estaba en un momento diciendo ‘ya no quiero seguir en esto’. Me estaba desangrando. Pero luego te das cuenta de que merece mucho la pena, y aquí sigo”, reflexiona ahora que cumple 40 años en el mundo de la música.