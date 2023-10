Giacomo Casanova, el mito del seductor

Uno de los personajes que ha trascendido el paso de los siglos ha sido Giacomo Casanova, sobre todo por la fama de conquistador que cosechó en vida y que quedó reflejada en su autobiografía, ‘Historia de mi vida’, obra inconclusa debido a su muerte. En ‘Saber y ganar’ recordamos los hechos más destacados de su historia y por qué razón se ha convertido en la clara representación de perfil de seductor.

Esta tendencia a relacionarse con el sexo opuesto de forma constante le metió en más de un problema. Y es que Casanova no se reprimió ni estando en Roma como embajador de España en la Santa Sede. Allí protagonizó un escándalo con otra muchacha que fue definitivo y por el que se vio obligado a huir y comenzar una vida de trotamundos que le llevaría a vivir infinidad de aventuras .

Hijo de una familia bien posicionada pero no de la nobleza, nació en Venecia el 2 de abril de 1725 . Sus padres, viendo su capacidad intelectual, lo mandaron interno para convertirse en eclesiástico . Perfeccionó el latín, escribió dos tesis, se licenció, aprendió Filosofía y Ciencia, pero acabó siendo expulsado del seminario . ¿La razón? Un lío de faldas.

Algo que llama mucho la atención de la biografía de Casanova es que se codease con grandes personajes que han pasado a formar parte de la historia universal. Conoció a Voltaire , con quien no se llevó muy bien por un choque de ideas, a Luis XV, Madame de Pompadour , al Papa Clemente XIII, a Goethe , al Conde de Saint Germain, a Federico II el Grande de Rusia , a Catalina la Grande de San Petersburgo, a Rousseau o a Mozart , entre otros.

Memorias de Casanova, el nacimiento del mito

En la época final de su vida, Casanova cayó en una profunda tristeza y a modo de terapia comenzó a escribir sus memorias. Se trata de más de 4.500 páginas manuscritas que llegaron a narrar su vida de forma incompleta ya que murió a los 73 años, el 4 de junio de 1798. Al aventurero le quedaron por explicar 21 años de su trayectoria vital pero en lo que dejó constancia se habla de más de 122 conquistas, algo que ha hecho que Casanova adquiriese fama de seductor y que su nombre a día de hoy se use como sinónimo de Don Juan. No obstante, no podemos olvidar que se trató de una persona cultivada que realizó actividades relacionadas con la filosofía, las matemáticas, el jurismo, la diplomacia, la música e incluso como agente secreto italiano. Todo un personaje cuya vida fue más que destacable.