El secretari general de Vox i diputat al Parlament, Ignacio Garriga, considera que l'amnistia seria "un atemptat històric que volarà el nostre estat de dret": "Farà fallida el nostre estat legal". En aquest sentit, Garriga defensa que els partits "separatistes" estan únicament preocupats a "negociar els seus privilegis": "Els catalans no parlen de l'amnistia".

Garriga fa una crida per anar a la manifestació de diumenge i defensa que es manifesten també contra la llei del només si és si, en contra de la desprotecció de les dones dones perquè "han deixat anar als violadors". Ignacio Garriga confia que el rei Felip VI "serà el garant de la unitat de la nació i la permanència del sistema legal" davant una hipotètica amnistia. El diputat de VOX argumenta que el paper del Rei és institucional i mai cap membre de Vox li dirà què ha de fer: "Hem d'agrair-li que va sortir en defensa de tots el 2017. El Rei serà el garant de la unitat de la nació".

Defensa la Fundació d'Abascal En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Garriga destaca que part del traspàs de 7 milions d'euros a la fundació d'Abascal és per la "lluita contra el comunisme": "No és una investigació, són comptes públics". La notícia la publica elDiario.es. Ignacio Garriga defensa que la Fundació de VOX edita publireportatges, informes i estudis per alertar de l'avenç del comunisme a Iberoamèrica i que el Fòrum de Madrid s'ha convertit en un referent internacional: "Pocs diners hi hem destinat a la Fundació davant dels grans èxits aconseguits contra el comunisme".



Coincideix amb Ortega Smith: "No convertir VOX en una agència de col·locació" Ignacio Garriga nega lluites internes dins del partit i compateix les declaracions del vicepresident de VOX, Javier Ortega Smith, que avisa que no poden convertir-se en una agència de col·locació d'amics: "Una vegada més s'ha manipulat el seu missatge. Va dir el que hi coincideix tothom. Vox ha nascut per ser més que un partir". Garriga argumenta que el partit té una manera diferent de fer política, allunyada dels grans partits que "han creat una distància més gran entre els espanyols i la classe política".



Defensa que hi ha llibres que no han d'estar a l'espai públic Garriga ha defensat la retirada d'un llibre sobre famílies LGTBI a Borriana, governada per una VOX perquè considera que hi ha llibres que no han d'estar a l'espai públic: "Que li doni un pare al seu fill, corresponen a l'esfera privada i no a la pública". El diputat de Vox diu que són coherents i estan lliurant una guerra cultural: "Estem a favor de la concòrdia. Defensem la família i treballarem perquè un nen tingui un pare i una mare, que és com millor podrà créixer". 01.33 min El concejal de Cultura, de VOX, pide la reubicación de cuentos que muestran la pluralidad familiar Ignacio Garriga reclama el dret a defendre les seves idees "del pensament totalitari" que diu, advoca per la transició ecologia i obliga a canviar els cotxes o a menjar menys carn o a manifestar-se el dia dels LGTBI: "Defensarem els valors de la infància i dels menors. 3 milions d'espanyols ho volen". Malgrat aquesta declaració, el diputat de VOX argumenta que ahir van votar en contra de considerar que els delictes de pederàstia no prescriuen, perquè és un sainet dels independentistes: "No han de prescriure i s'han d'agreujar les penes, però no anirem de mà dels que han alliberat als violadors". Garriga minimitza el paper de l'església en casos d'abusos a menors perquè diu que només representen el 0,2%.