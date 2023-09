L'eurodiputat d'En Comú Podem i vicepresident del Grup dels Verds al Parlament Europeu, Ernest Urtasun, assegura que la negociació d'una eventual investidura de Pedro Sánchez com a president, giren entorn de l'amnistia, i no sobre altres qüestions com l'autodeterminació i un referèndum. Urtasun afirma que l'amnistia s'està negociant, però que encara no està pactada: "Som partidaris a l'amnistia i no tenim por d'utilitzar aquest terme".

"Tothom està parlant amb tothom" En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Urtasun veu "difícil" que el tràmit parlamentari de l'amnistia estigui aprovat abans de la investidura: "La voluntat política ha d'encaixar amb temps parlamentaris". Ernest Urtasun demana no ser "presoners del terme" amnistia i que es doni la importància a l'acord polític: "Si estem d'acord en el fons, no és problema com l'anomenem". Urtasun creu que el PP no pot donar lliçons sobre negociacions perquè "ha estat en contacte amb Junts" i diu que els diferents partits estan negociant de forma independent: "Tothom està parlant amb tothom".



Amb relació a la petició d'Espanya a l'Europol perquè l'independentisme deixar de ser considerat com a organització terrorista, l'eurodiputat d'En Comú Podem diu que és una petició lògica que no sap si el govern la tenia prevista d'abans o si forma part de la negociació. "Ernest Urtasun confirma que la figura del mediador és damunt la taula: "A hores d'ara no li puc concretar com avancen les negociacions en aquesta qüestió"."

En aquest moment "No entrarem a discutir carteres" Urtasun admet que volen un acord "ambiciós" en la negociació de l'acord del govern de coalició: "És una part important de les negociacions actuals". Ernest Urtasun posa com a prioritats a la negociació "el cost de la vida, el preu dels aliments, l'emergència climàtica o la reducció de la jornada laboral. L'eurodiputat diu que no estan parlant de qui ocuparà cada ministeri "perquè estan centrats en els continguts": "L'organigrama ha de respondre a un projecte i a unes polítiques. No entrarem a discutir carteres, és una fase més endavant".



