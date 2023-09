El president del Grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, critica com un "error" que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, incorporés als comuns al govern municipal: "Collboni estarà faltant a la paraula. A mi se m'enganya una única vegada". Sirera avisa a l'actual alcalde barceloní que si opta per incorporar als Comuns al govern municipal la seva actitud canviarà molt: "Li preguntarem divendres 'què vol ser de gran'. Sembla que ERC vol entrar al govern, que els Comuns també. Barcelona ho passarà malament".

Sirera espera i desitja que Collboni no voti a favor de l'amnistia

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Sirera creu que Collboni votarà a favor de la proposició a favor de l'amnistia presentada per Junts i ERC a l'Ajuntament de Barcelona: "No veig perquè no ha de votar a favor quan Sánchez s'ha compromès amb els separatistes".

El president del PP a l'ajuntament "espera i desitja que no ho faci": "Per la gent d'esquerres la igualtat és un principi bàsic i l'amnistia suposa que uns polítics que van fer coses il·legals se'ls perdona i es diu que estava ben fet".

Després dels 100 dies de la presa de possessió de Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona, el líder dels populars fa una valoració "agredolça": "Algunes coses estan en la bona direcció, com la reunió amb el Rei o recuperar relacions amb Tel-Aviv. I altres no, com no abaixar impostos, la manca de política social i molta cosmètica".