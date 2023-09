Daniel Sirera: "Collboni estarà faltant a la paraula si incorpora als comuns"

Daniel Sirera critica com un "error" que l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni incorporés als comuns al govern municipal: "Estarà faltant a la paraula. A mi se m'enganya una única vegada". El president del Grup Municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona creu que el moviment podria arribar per pactes a escala estatal o un compromís amb Ada Colau. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assegura creure que el batlle votarà favor de la proposició a favor de l'amnistia presentada per Junts i ERC al consistori. En clau estatal, nega haver negociat amb Junts per investir Núñez Feijóo: ho redueix a "una tafaneria" personal. Defensa que no es pot negociar amb Junts, com ha dit el líder popular català Alejandro Fernández, perquè planteja "és inviable", i no els van demanar "res pels catalans", sinó "solucions personals". I no descarta que Díaz Ayuso acabi presidint el PP.