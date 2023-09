L'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, descarta "totalment" que algun diputat del PSOE voti a favor de la investidura del candidat del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, però no descarta que algun socialista no voti el candidat socialista, Pedro Sánchez. Aguirre recorda el cas dels diputats trànsfugues a l'Assemblea de Madrid, María Teresa Sáez i a Eduardo Tamayo i afirma que es podria repetir: "Ells no van votar a Simancas. I això no em semblaria malament".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' | La 2 i Ràdio 4, Aguirre compara els processos català i basc perquè ambdós volen "saltar-se la llei": "Esperi's a veure quant de temps triga Otegui a demanar l'amnistia. Estem obligats a judicialitzar-ho", ha dit l'expresidenta popular de la Comunitat de Madrid. Aguirre afegeix que Pedro Sánchez s'ha posat "al capdavant" del 'Procés'. Aguirre compara la situació a Espanya amb la de la Veneçuela d'Hugo Chávez: "Ara bé el canvi de règim, estem pel camí d'Hugo Chávez. No hi haurà noves eleccions. Ni Sánchez ni Puigdemont les volen convocar".

"No he tingut l'oportunitat de parlar amb Puigdemont. El que no faria és pactar-hi després de les seves exigències i ara ens demanin 460 milions que han gastat a les ambaixades".

"Tots els assassinats d'ETA es van fer molt bé?" Esperanza Aguirre afirma que no es pot acceptar que el 'Procés' hagi estat un conflicte polític i que no es puguin judicialitzar les conductes que hi va haver. Aguirre considera que si s'atorga l'amnistia s'aconsegueix impunitat i es pregunta si tots els assassinats d'ETA van estar ben fets: "Pedro Sánchez ho va dir a l'ONU. Un conflicte polític no es pot arreglar per via judicial. Què farem amb ETA? Era el mateix fi polític, la independència".

