Jordi Cañas: "L'amnistia ni és ètica, ni és legal, ni és útil"

L'eurodiputat per Ciutadans al grup Renew Europe, Jordi Cañas, defensa que l'amnistia "ni és ètica, ni és legal, ni és útil" i qüestiona el respecte a l'ordenament jurídic i que l'única 'excepcionalitat' és que Pedro Sánchez ho necessita per la investidura. Cañas assenyala que Sánchez era contrari als indults i a l'amnistia i que no els incloïa en els seus programes electorals: "Està disposat a pagar una hipoteca que qüestiona la legitimitat democràtica".

“Jordi Cañas creu que Sánchez va utilitzar la Covid-19 com a "excusa perfecta" per no anar al debat de l'estat de la Unió, "com Junqueras" a la Diada.“

En una entrevista al 'Cafè d'idees' | La 2 i Ràdio 4, Jordi Cañas veu "complicat" que la mobilització del 8 d'octubre mobilitzi tanta gent com la del 2017 a Barcelona perquè no estem al mateix moment: "El que va passar el 17 no tornarà a passar. Els actors eren polítics que negaven drets fonamentals i finançant-ho amb diners públics".

"El debat de les llengües regionals és legítim" L'eurodiputat de Ciutadans defensa que el debat sobre l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la UE és legítim, però necessita temps i prudència: "Es busca apropar les institucions als ciutadans. Molts Estats tenen dubtes perquè és un canvi de molt calat". Cañas critica que es faci ara com una exigència per a la investidura de Pedro Sánchez: "Espanya és líder en respecte de les llengües de rang regional, el debat és legítim? Sí. Ha de fer-se així, corrents perquè li han demanat a Sánchez per la investidura? No".



Jordi Cañas recorda que les institucions europees ja responen en català quan un ciutadà s'hi adrecen en aquesta llengua i reclama "compromisos creuats" perquè a Catalunya, la Generalitat i l'ajuntament "intenten eliminar l'espanyol".

"L'espai de Ciutadans ha de ser condicionar majories" Jordi Cañas diu que li hauria agradat poder votar a Ciutadans a les passades eleccions generals i argumenta que l'espai del partit ha de ser condicionar majories: "Si condicionéssim a Albarés parlaríem d'hidrogen i no amb el que està ara" en referència a l'oficialitat del català. L'eurodiputat afirma que la marxa de la portaveu de Ciutadans Patrícia Guasp és el resultat de les eleccions que van trastocar el calendari de la formació: "El model d'articulació del partit és d'adaptació a un context a 4 anys a vista".







