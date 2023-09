Jordi Cañas: "L'amnistia ni és ètica, ni és legal, ni és útil"

Jordi Cañas defensa que l'amnistia "ni és ètica, ni és legal, ni és útil": "Està qüestionant el respecte de l'ordenament jurídic". L'eurodiputat de Ciutadans assenyala que Pedro Sánchez era contrari als bindults i a l'amnistia, "fins que els ha necessitat per governar". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa que el debat sobre l'oficialitat de català, euskera i gallec a la UE és legítim, però assenyala que passa en el marc d'una petició d'investidura. Critica que l'hagi "imposat" un "fugat de la justícia" per a la investidura, en referència a Carles Puigdemont. I defensa fer una llei de llengües i eliminar la llengua del debat polític. Cañas veu "complicat" que la manifestació del 8 d'octubre mobilitzi tanta gent com la del 2017 a Barcelona. Admet que el resultat de les eleccions del 28M va "trastocar el calendari" de la "refundació" de Cs. I descarta presentar-se per liderar la formació perquè li "encanta" ser diputat.