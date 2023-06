Este sábado 10 de junio se cumplen 20 años del capítulo más negro de la política madrileña en democracia, el llamado 'tamayazo', la traición de dos diputados electos, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, al socialista Rafael Simancas en la que iba a ser su investidura, lo que desembocó en la repetición de elecciones que ganó por mayoría absoluta Esperanza Aguirre.

Ríos de tinta han corrido sobre aquellos hechos, recogidos también en libros, desde el último publicado -No a todo, una novela de Guillermo Zapata-, hasta los escritos por el propio Simancas o el periodista Felipe Serrano, pero sigue sin esclarecerse si la deserción obedeció a razones políticas o hubo contraprestaciones de por medio.

Para Simancas, en la actualidad secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, "no hay razones políticas" que justifiquen la "indignidad" en la que incurrieron Tamayo y Sáez, y confía en que la "porquería" que hay detrás salga a la luz.

Deserción el mismo día de la investidura

En las elecciones del 25 de mayo de 2003, el PP obtuvo 55 diputados frente a los 56 que sacaron la suma de PSOE (47) e IU (9), y estos dos partidos iniciaron negociaciones para un posible gobierno de coalición.

Sin embargo, la deserción voluntaria de Tamayo y María Teresa Sáez el mismo día de la sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid llevó a una crisis institucional sin precedentes. El plante dejó la Presidencia de la Asamblea a la popular Concepción Dancausa, que recibió el apoyo de los 56 escaños de su grupo, haciendo infructuosa la unión de votos de PSOE e IU (54). Meses después se repitieron los comicios y Esperanza Aguirre alcanzó el poder.

El caso marcó un antes y un después en la historia de los socialistas madrileños, que nunca han conseguido gobernar en la Comunidad de Madrid. El 18 de septiembre de 2018, en un cara a cara de Simancas con el expresidente de Gobierno José María Aznar, en la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP, el diputado socialista le acusó de dar indicaciones al ministro de Justicia, al fiscal general del Estado y al delegado del Gobierno para "evitar cualquier investigación sobre el robo de aquel gobierno".

"No me interesa hablar de nada que no sea mi vida actual. Es un tema finiquitado para mí y no tengo nada que decir al respecto", ha dicho por teléfono a EFE Eduardo Tamayo, de 64 años. En su opinión, "hay tantas cosas importantes en la España de hoy que deberíamos dedicarnos a lo actual".