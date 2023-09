El primer secretari del PSC i president del Grup Parlamentari de Socialistes - Units per Avançar, Salvador Illa, ha contradit Oriol Junqueres que ahir va donar per fet un acord per una amnistia per investir a Pedro Sánchez: "Quan fem un acord l'expliquem. Soc discret i no hem explicat cap acord. Crec que ho respong tot". Illa afegeix que estan en la fase "d'explorar les possibilitats" d'un acord per bastir un govern progressista i reclama responsabilitat, molta prudència, paciència i discreció.

Descarta parlar d'amnistia Illa descarta parlar d'amnistia perquè "no faria un bon servei a la situació" en un moment "d'explorar les possibilitats": "Vull ser molt prudent, pacient i discret". El primer secretari del PSC afegeix que la negociació per bastir un govern de progrés serà complicada: "Volem enraonar, buscar els punts d'acord, la política útil i en això estem, respectant a tothom i posant com límit el marc de la Constitució". Amb relació a la pretensió dels independentistes de convocar un referèndum, Salvador Illa creu que no hi haurà cap referèndum d'independència a Catalunya perquè "és divisiu" i va contra els signes dels temps.

"No m'agrada parlar de preus. Tothom ha de fer esforços" En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Salvador Illa diu que tothom haurà de fer esforços per arribar a acords: "Hem de veure si hi ha una possibilitat d'acord. No m'agrada parlar de preus". Illa afirma que no ha parlat mai amb Carles Puigdemont i que no té previst viatjar a Brussel·les per reunir-s'hi: "Jo parlo amb Junts per Catalunya. Parlo amb els interlocutors que hi ha a les institucions. Cada formació ha de decidir amb qui se sent representat". “Creu que el Govern de Pere Aragonès "ha d'espavilar una mica" i "posar una marxa més": "El pressupost aprovat no s'està complint del tot".“

Pressupost de la Generalitat: "No anirem a fer la guitza" Illa recorda que Junts i ERC van acordar un 'cordó sanitari' contra el PSC i en canvi el PSC ha cedit diputats i senadors a Junts i ERC perquè tingui grup propi al Congrés i al Senat i que mai ha posat entrebancs al govern de Pere Aragonès: "Cal mirar endavant, allò que ens uneix. No he anat mai a entrebancar el Govern d'Aragonès. Li allargo la mà, tot i que vaig guanyar". Illa ha assegurat que té "voluntat" que Catalunya tingui uns nous pressupostos: "No anirem a fer la guitza, no anirem a entrebancar".