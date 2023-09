Illa replica a Junqueras: "Quan fem un acord l'expliquem"

Salvador Illa desmenteix les paraules d'Oriol Junqueras assegurant que ja hi havia un acord per la llei d'amnistia: "Quan fem un acord l'expliquem. I no hem explicat cap acord". El president del Grup Parlamentari Socialistes - Units per Avançar descarta parlar d'amnistia perquè "no faria un bon servei a la situació" en un moment "d'explorar les possibilitats". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, demana prudència i discreció en les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez: "No farem res que surti del marc de la Constitució" El primer secretari del PSC no preveu anar a Brussel·les a parlar amb Carles Puigdemont, però reivindica veure si hi ha una "possibilitat d'acord" amb Junts per la investidura. Illa creu que no hi haurà un referèndum d'independència. I assegura que té "voluntat" de que Catalunya tingui uns nous pressupostos, per bé que el Govern "ha d'espavilar una mica" i "posar una marxa més".