El diputat del PP per Barcelona al Congrés, Nacho Martín Blanco, defensa que el marc legal no permet l'amnistia: "L'amnistia no només és inconstitucional, sinó que és profundament immoral". Martín Blanco critica que una hipotètica llei d'amnistia està orientada "exclusivament" a permetre que Pedro Sánchez segueixi a la Moncloa: "És absolutament immoral fer política contrària a l'interès general".

Martín Blanco demana "bastir" un acord amb el PSOE En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, amb Lorena Amo, Martín Blanco reivindica fer tot el que estigui a les seves mans per arribar a un acord de governabilitat amb el PSOE: "Espanya necessita altura de mires. Feijóo ho està intentant". El diputat del PP de Catalunya afirma que el PP i el PSOE representen la centralitat i caldria bastir un acord "entre els dos grans partits de l'Estat" liderat per Alberto Núñez Feijóo "que ha guanyat les eleccions". El diputat del PP al Congrés afegeix que s'ha de ser respectuós amb la correlació de forces al Congrés i seria inversemblant que el que ha guanyat, hagi de donar suport al segon.

Martín Blanco: "Aznar no apel·la al colpisme" Blanco explica que des del PP estan treballant per convèncer l'opinió pública que el millor és un govern de Feijóo amb el suport socialista: "És difícil? Complicadíssim, però no perdo l'esperança". El diputat del PP al Congrés afirma que hi ha un moviment a tot Espanya i també a les files socialistes, que consideren inadmissible "el Sanchisme": "Volem convèncer una part de l'opinió pública que és devastador per la convivència". Martín Blanco critica que es presentin les declaracions de José María Aznar com si "apel·lin al colpisme", quan el que fa és qüestionar l'estratègia socialista: "És un exemple de postveritat i de populisme propagandístic".