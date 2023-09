'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges a les 19:30h al Canal 24horas.

'Aquí parlem' reprèn aquest cap de setmana les emissions habituals. La presidenta del Parlament, Anna Erra, serà la primera convidada de l'espai d'actualitat política catalana que dirigeix i presenta Lluís Falgàs.

'Aquí parlem' estrena les emissions de la seva quinzena temporada entrevistant Anna Erra. Llicenciada en Geografia i Història i diplomada en Magisteri, la trajectòria política de la vigatana està lligada a la seva ciutat, Vic, de la qual va ser alcaldessa entre el 2015 i el 2020, primer com a representant de Convergència Democràtica de Catalunya i després per Junts per Catalunya. Des de la dotzena legislatura, és diputada al Parlament de Catalunya, que presideix des del 9 de juny en substitució de Laura Borràs, suspesa a conseqüència de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

L'espai dirigit per Lluís Falgàs engega motors a dues setmanes del debat de política general, que marca l'inici del curs parlamentari i que enguany coincidirà en dates amb el debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijoo al Congrés, on les negociacions giren al voltant de la Llei d'amnistia. El programa també analitzarà la Diada Nacional de l'11 de setembre i es farà ressò de la medalla d'honor que el Parlament ha concedit al FC Barcelona femení per guanyar la Lliga de campiones.