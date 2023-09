Martín Blanco: "L'amnistia no només és inconstitucional, és immoral"

Nacho Martín Blanco critica que l'amnistia està orientada "exclusivament" al fet que Pedro Sánchez segueixi a la Moncloa i defensa que el marc legal no permet l'amnistia: "L'amnistia no només és inconstitucional, sinó que és profundament immoral". El diputat del PP al Congrés defensa que parlar amb Junts sobre amnistia i autodeterminació "ha d'estar vedat", però descarta cordons sanitaris, llevat de Bildu. Nega reunions del PP amb Junts, però veu "possible" que hi hagi hagut "converses informals". En una entrevista al Cafè d'idees amb Lorena Amo, acusa Junqueras, Puigdemont i Torra de ser "profundament reaccionaris" i "hispanòfobs". Veu un "contrasentit" que Yolanda Díaz viatgés a Brussel·les per parlar "amb un fugitiu" I considera "inversemblant" i "delirant" el cas de Miquel Buch.