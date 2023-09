L'exportaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés, Joan Tardà, defensa que els republicans han d'utilitzar el català prioritàriament al Congrés dels Diputats, però no exclusivament: "També s'ha de fer independentisme català en altres llengües. La llengua castellana també és una llengua catalana". Tardà celebra la decisió de la presidenta del Congrés, Francina Armegol, permetent utilitzar el català al Congrés, i recorda que el 2004 hi va haver un primer intent que no va reeixir en els frustrats acords de Sigüenza.

En una entrevista al 'Cafè d'idees' | La 2 i Ràdio 4, Tardà reivindica que es parlarà català a la cambra gràcies a ERC, mentre assegura que des de la premsa catalana se'ls acusava de ser uns friquis per la seva insubmissió lingüística al Congrés: "Mai a la vida havia vist fer cap acte s’insumissió al PNB ni a Convergència, malgrat que s’afegissin al grup de Sitges".

Amnistia: "La dreta espanyola sempre va a sac" Joan Tardà confia que Puigdemont tindrà "prou seny" per aconseguir un acord per la llei d'amnistia i reclama "el mateix seny" a Pedro Sánchez: "Si l'esquerra espanyola i la catalana no aconsegueixen saltar aquesta tanca, pot ser que ens ho fem mirar". Tardà considera que la llei d'amnistia ha de permetre "encarar el segle XXI" i seria un gran error que els socialistes es deixessin vèncer pels més reaccionaris: "Creure que si es modera, si plega veles, si es pondera, la dreta també es moderarà, no és veritat, la dreta espanyola sempre va a sac".



Puigdemont aterra a la realitat L'exdiputat republicà afirma que Carles Puigdemont comença a "aterrat a la realitat" després del que qualifica de "transició postconvergent", una transició que diu "ha durat potser massa" i que ha costat a ERC "de pagar penyora": "A ERC ja vam fer la feina febrer-març 2018. Amb un esclop i una espardenya, amb l'Oriol Junqueras a la presó. Vam fer un esforç de discernir que havíem fet bé, regular i fatal". Tardà rebutja "el camí d'unilateralitats" de Junts per Catalunya que ha anat alimentat l'imaginari.



El referèndum podria ser triar entre dos sís Joan Tardà proposa que el Parlament de Catalunya elabori una ponència per una 'llei de claredat' en la que hi pugui participar el PSC. I alhora, que el PSC plantegi la seva proposta a la Cambra catalana on la que també hi participarien els independentistes: "El referèndum no té per què ser entre un sí i un no. Pot ser entre dos sís. Si construïm entre tots els catalanistes, del PSC a la CUP, si construïm una solució que interpel·li a participar-hi a la majoria, amb dues solucions o les que calgui, la ciutadania dirà quina té més suport". Tardà afegeix que si la seva proposta "no guanya" no es sentirà vençut perquè haurà participat.



��️ "Illa es posa de perfil. L'independentisme no s'atreveix"



�� https://t.co/MrTxQlnBeM@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/t3s6gA5kwr“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 19, 2023 Malgrat la proposta, Joan Tardà reconeix que encara falta molt per arribar a aquest escenari i diu que Salvador Illa encara ara es posa de perfil, ni l'independentisme s'atreveix a fer-se atractiu a la resta.