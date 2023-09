Joan Tardà: "S'ha de fer independentisme en altres llengües"

Joan Tardà defensa que els republicans han d'utilitzar el català prioritàriament al Congrés dels Diputats, però no exclusivament: "També s'ha de fer independentisme català en altres llengües. La llengua castellana també és una llengua catalana". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, reivindica que es parlarà català a la cambra gràcies a Esquerra, mentre assegura que des de la premsa catalana els acusaven de ser uns friquis per la seva "insubmissió lingüística" al Congrés. L'exportaveu del grup d'ERC a la cambra baixa creu que Carles Puigdemont no està exercint de líder de l'independentisme, però celebra que al món convergent "comencen a aterrar a la realitat", alhora que critica que Junts per haver "alimentat un imaginari que ens ha obligat a pagar penyora". Ara confia que l'expresident tindrà "prou seny" per aconseguir un acord per la llei d'amnistia, "el mateix seny que se li reclama a Sánchez". I considera "una bestiesa" que Xavier Trias digués que darrere del 23-F hi havia el PSOE.