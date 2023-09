Aguirre: "No descarto que algun diputat del PSOE no voti Sánchez"

Esperanza Aguirre descarta "totalment" que algun diputat del PSOE voti a favor de la investidura d'Alberto Núñez Feijóo, però no descarta que algun socialista no voti Pedro Sánchez. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que li agradaria que la primera dona presidenta d'Espanya fos Isabel Díaz Ayuso. L'expresidenta de la Comunitat de Madrid acusa Sánchez d'haver-se posat "al capdavant" del 'Procés' i adverteix que ara ve "el canvi de règim": "Anem pel camí d'Hugo Chávez". I dona "completament per fet" que el president en funcions té pactada l'amnistia amb Puigdemont. L'exministra d'Educació i Cultura no considera masclistes les paraules de Guerra contra Díaz, i les compara amb el cas Rubiales. Compara els processos català i basc perquè ambdós volen "saltar-se la llei": "Estem obligats a judicialitzar-ho".