Jordi Évole: "Em decep el testimoni d'Urrutikoetxea"

El periodista Jordi Évole, que acaba de presentar el documental 'No me llame Ternera' al Festival de Sant Sebastià, reconeix decepció en certs moments amb el testimoni de Josu Urrutikoetxea sobre la història de l'exdirigent de la banda terrorista ETA: "No vaig trobar assumpció de responsabilitats i penediment". Évole rebutja el rebombori que hi ha hagut per l'emissió del documental i es mostra sorprès per les crítiques de gent que no ha vist el documental: "La rajada preventiva al documental".

Evidentment que Josu Urrutikoetxea és un assassí Jordi Évole explica que van decidir entrevistar Josu Urrutikoetxea perquè "tothom ens va dir que representava la història d'ETA". Durant l'entrevista Évole ha agraït a Jesús Eguiguren que el posés en contacte amb Urrutikoetxea: "Jesús Eguiguren va anar a negociar la pau definitiva, tinc una relació excel·lent amb el Jesús, es va jugar la vida per nosaltres, és digne successor d'Ernest Lluch". "Eguiguren, expresident dels socialistes bascos, va liderar les converses entre el govern d'Espanya i ETA que van acabar amb la fi de l'organització terrorista." Jordi Évole diu Urrutikoetxea "és un assassí" més enllà que el qualifiqui de 'militant fanàtic': "Evidentment, és un assassí, el que passa és que hi ha una sèrie de premsa que vol que diguis exactament les paraules que volen que diguis".



"Hi ha una sèrie de premsa que vol que diguis les paraules que volen que diguis"



En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4 amb Gemma Nierga, Ébole defensa que s'ha de considerar com un assassí. El periodista celebra la "reconciliació col·lectiva" veient el resultat, i admet que a Urrutikoetxea li va molestar assabentar-se "per altres" que el documental anava al festival de cinema. Jordi Évole explica que van plantejar-se enregistrar el documental el 2021 coincidint amb el desè aniversari del cessament definitiu d'ETA.



"Quan havia d'arribar el desè aniversari del cessament definitiu. Vam pensar que estaria bé tenir l'òptica d'ETA"



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 25, 2023