Jordi Évole: "Em decep el testimoni d'Urrutikoetxea"

Jordi Évole ens presenta 'No me llame Ternera, documental que ha presentat al Festival de Sant Sebastià sobre la història de l'exdirigent de la banda terrorista ETA. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, reconeix decepció en certs moments amb el testimoni de Josu Urrutikoetxea al documental: "No vaig trobar assumpció de responsabilitats i penediment", diu, defensant que s'ha de considerar com un assassí. El periodista celebra la "reconciliació col·lectiva" veient el resultat, i admet que a Josu Urrutikoetxea li va molestar assabentar-se "per altres" que 'No me llame Ternera' anava al festival de cinema. Évole veu "difícil" una amnistia per presos d'ETA "havent-hi crims de sang pel mig". I lamenta que es posi a totes les víctimes del terrorisme en el mateix sac: "L'ús que fan de les víctimes és maquiavèl·lic"