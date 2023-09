El diputat de la CUP-G, Carles Riera, assenyala la "possibilitat" que Junts se sumi a la "desactivació del conflicte" que considera que ha fet ERC els últims anys: "D'acord amb el pujolime més clàssic, cercar un nou encaix dintre de l'Estat". Riera espera que republicans i juntaires no renunciïn a la unilateralitat a canvi de l'amnistia: "Se sumaran al que fins ara ha estat la política d'ERC". Riera defensa que sigui el Parlament que prengui la iniciativa en la proposta de llei d'amnistia, i per això han presentat una proposició per a ser traslladada al Congrés: "És el mateix text de l'any 2020 que reconeix també el dret d'autodeterminació. Espero que ERC i Junts no el rebaixin".

El diputat de la CUP diu que la resolució que han presentat al Parlament planteja l'amnistia "no com a punt final sinó com a part ineludible que ha de passar per autodeterminació".

En contra de l'amnistia pels policies Carles Riera defensa que l'amnistia no pot beneficiar els policies que van actuar l'1-O perquè "van vulnerar drets i reprimir. Seria una falta de respecte a la democràcia". Riera considera que ara han de començar els primers judicis que permetrien conèixer el paper dels diferents comandaments policials: "Si s'aprova una amnistia deslligada de l'autodeterminació i que inclogui policies, el beneficiari seria l'Estat espanyol, que es deslliuraria de les causes europees". “☕ Carles Riera defensa que els policies que van actuar l'1-O han de quedar fora de l'amnistia | @carlesral @cupnacional



"El pressupost és el programa del PSC" En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Riera diu que espera "poca cosa" del discurs del president Pere Aragonès al debat de política general i es compromet a estudiar el pressupost de la Generalitat, però li reclamen un gir de 180 graus a favor dels serveis públics, la sanitat, l'educació, el transport públic o el dret a l'habitatge: "Els pressupostos són el programa del PSC i de la patronal, cada dia costa més d'arribar a final de mes. Defensem uns pressupostos socials". Carles Riera posa d'exemple el fracàs de la consellera de Territori Ester Capella que "se'n va a Madrid a demanar el traspàs de Rodalies" i torna sense Rodalies i amb la negativa a l'aplicació de llei d'habitatge. “☕ Carles Riera: "Capella se'n va a demanar el traspàs de Rodalies, i torna sense Rodalies i la ministra li diu: 'La proposta d'aplicació de llei d'habitatge, tampoc l'acceptem'" | @carlesral @cupnacional



