El diputat i portaveu polític de Demòcrates, Antoni Castellà, reclama una "garantia" per la celebració d'un referèndum dins de la pròxima legislatura si l'actual president en funcions i previsible nou candidat pel PSOE, Pedro Sánchez, vol ser investit a canvi del suport dels partits independentistes catalans, claus per una eventual formació de Govern. Castellà assegura que hi haurà noves eleccions si Sánchez no accepta les seves condicions: "En termes del conflicte amb Catalunya les formes entre el PP i el PSOE són diferents, però el fons és el mateix".

Castellà reconeix que hi ha dues "cotilles" en la negociació, el "marc constitucional" que argumenta el PSOE i una altra que defensen els independentistes: "El respecte al que va votar el poble de Catalunya l'u d'octubre".

Segons Castellà, si no accepta les condicions "anirem a eleccions" En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Castellà insisteix a demanar com a garantia l'amnistia i l'autodeterminació en la legislatura "de qui investeixes": "No pots donar una garantia d'algú que no saps si estarà en una altra legislatura". Antoni Castellà assegura que hi haurà noves eleccions si Pedro Sánchez no accepta les condicions dels independentistes "perquè és Pedro Sánchez qui es presenta a la investidura i no ningú de Junts o ERC": "Si el Sr. Sánchez ens pregunta si li donem els vots, la resposta 'és amb aquestes condicions'. I si diu que 'no', ha decidit ell".

Demòcrates envia un missatge al PSOE: "S'hauran d'esforçar" Antoni Castellà explica que no han parlat de documents amb el PSOE, sinó que els reclamen "garanties" perquè "no ens refiem de Pedro Sánchez". Entre elles, el diputat de Demòcrates defensa la figura d'un verificador de les negociacions que ha de ser acceptat "per les dues parts perquè sigui un procés homologable" i diu al PSOE que "s'hauran d'esforçar": "Amnistia i autodeterminació no són màximes, és el punt de partida, hi ha moltes més coses a la legislatura". “Antoni Castellà defensa que Laura Borràs no va tenir un judici just i defensa que no va cometre cap delicte: "Li dono més credibilitat que a un jutge determinat"“

Per Castellà, Laura Borràs "entra dins l'amnistia" Amb relació a l'amnistia, el polític argumenta que mentre que amb els indults "se't perdona" amb una amnistia és l'Estat que demana perdó i no veu sentit a què els policies de l'1-O se'n beneficiïn: "Amb una amnistia, a qui restaures és al perjudicat, no a qui ha exercit el mal". En canvi, Castellà defensa que la presidenta de Junts, Laura Borràs, hauria d'estar inclosa en la llista d'amnistiats: "La sentència que se li imposa és en gran part perquè és una líder de la independència". Antoni Castellà afirma que la sentència per falsedat i prevaricació a Borràs "és fora de lloc i desmesurada" en un procés administratiu: "Tota aquella persona perjudicada per la llei espanyola en funció del que defensen els seus ideals entra dins l'amnistia".