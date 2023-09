Tània Verge a Sánchez: "Aquesta investidura té un preu"

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, reclama a Pedro Sánchez que "es prengui seriosament la proposta" independentista si vol ser investit: "Aquesta investidura té un preu. Cal afrontar el conflicte de cara". Verge avisa que l'amnistia "tampoc és l'objectiu final", ja que "no resol el conflicte polític", i que Catalunya ha de "decidir el seu futur". La consellera de Igualtat i Feminismes afirma que les urnes han fet a l'independentisme una força clau per la investidura de Pedro Sánchez i que "és d'esperar" que els 3 grups conflueixin i la negociació del conflicte polític sigui un eix central: "Els 14 diputats tenen la clau i tenen un preu cal afrontar el conflicte polític de cara".

ERC i Junts acorden no investir Sánchez si no treballa de manera efectiva per a un referèndum

Sense concretar una data "pel referèndum"

Tània Verge explica què vol dir la resolució del Parlament que insta a "Que es creïn les condicions per un referèndum", diu que la ciutadania ha de poder votar, però sense concretar una data: "Que s'estableixin les bases perquè això pugui passar". Verge hi afegeix la proposta per un acord de claredat presentat per Pere Aragonès.

Tània Verge defensa la taula de diàleg i els acords d'ERC amb el govern socialista perquè ha possibilitat "ser on som ara": "Si no s'haguessin fet els passos anteriors no podríem ser on som ara".